Отец младенца, которого не пустили на матч ФК «Урал» без Fan ID, раскрыл новые детали инцидента

Baza: семью с младенцем без Fan ID пустили на стадион Екатеринбурга, несмотря на сообщения СМИ

20 марта 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Baza: отец младенца уверяет, что семью в итоге пропустили без Fan ID у младенца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В СМИ Свердловской области разлетелась история о том, что жителя Екатеринбурга отказались пускать на «Екатеринбург Арену» из-за отсутствия у его грудного ребенка Fan ID. Несмотря на это, отец ребенка уверяет, что в конце концов их пропустили. «Илья Максименюк (отец ребенка) уверяет, что изначально он рассказал журналистам „Е1“ (издание, сообщившее первым про историю с младенцем без Fan-ID), мол семью в итоге пропустили на „Екатеринбург Арену“, но Е1, якобы, не стали писать об этом. По словам отца, журналисты приняли такое решение, чтобы „не подставлять стюарда“, так как пропустив семью с младенцем, у которого не было Fan ID, сотрудник нарушил правила», — сказано в сообщении telegram-канала Baza. Ранее в уральских СМИ писали, что Илья Максименюк пришел на футбольный матч, проходивший на «Екатеринбург Арене» со своей семьей. Мужчина оформил себе и членам семьи: жене и двум дочерям четырех и пяти лет Fan ID. Но не подумал, что данный пропуск понадобится и младенцу. После чего руководство ФУ «Урал» организовали проверку из-за инцидента. Fan ID ввели в 2022 году на «Екатеринбург Арене» и еще пяти других российских стадионах. Чтобы получить его, свердловчане должны подтвердить свою личность в МФЦ. Однако от такой системы могут отказаться, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, поскольку из-за нее существенно снизилось количество фанатов на трибунах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В СМИ Свердловской области разлетелась история о том, что жителя Екатеринбурга отказались пускать на «Екатеринбург Арену» из-за отсутствия у его грудного ребенка Fan ID. Несмотря на это, отец ребенка уверяет, что в конце концов их пропустили. «Илья Максименюк (отец ребенка) уверяет, что изначально он рассказал журналистам „Е1“ (издание, сообщившее первым про историю с младенцем без Fan-ID), мол семью в итоге пропустили на „Екатеринбург Арену“, но Е1, якобы, не стали писать об этом. По словам отца, журналисты приняли такое решение, чтобы „не подставлять стюарда“, так как пропустив семью с младенцем, у которого не было Fan ID, сотрудник нарушил правила», — сказано в сообщении telegram-канала Baza. Ранее в уральских СМИ писали, что Илья Максименюк пришел на футбольный матч, проходивший на «Екатеринбург Арене» со своей семьей. Мужчина оформил себе и членам семьи: жене и двум дочерям четырех и пяти лет Fan ID. Но не подумал, что данный пропуск понадобится и младенцу. После чего руководство ФУ «Урал» организовали проверку из-за инцидента. Fan ID ввели в 2022 году на «Екатеринбург Арене» и еще пяти других российских стадионах. Чтобы получить его, свердловчане должны подтвердить свою личность в МФЦ. Однако от такой системы могут отказаться, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, поскольку из-за нее существенно снизилось количество фанатов на трибунах.