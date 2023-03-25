FT: ЕС подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Си Цзиньпин должен взаимодействовать с обеими сторонами конфликта, написали в Financial Times Фото:
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Евросоюз подталкивает главу КНР Си Цзиньпина к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написали в Financial Times со ссылкой на чиновника из ЕС.

«ЕС подталкивает Си к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с [президентом России Владимиром] Путиным», — написали в материале. Также в статье заявили, что Китай должен взаимодействовать с обеими сторонами конфликта.

Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта с государственным визитом. Там он встретился с Путиным для обсуждения сотрудничества двух держав. Позже украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что глава КНР после беседы с президентом России может запустить переговорный процесс с Киевом, пишет Pravda.Ru.

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Евросоюз подталкивает главу КНР Си Цзиньпина к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написали в Financial Times со ссылкой на чиновника из ЕС. «ЕС подталкивает Си к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с [президентом России Владимиром] Путиным», — написали в материале. Также в статье заявили, что Китай должен взаимодействовать с обеими сторонами конфликта. Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта с государственным визитом. Там он встретился с Путиным для обсуждения сотрудничества двух держав. Позже украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что глава КНР после беседы с президентом России может запустить переговорный процесс с Киевом, пишет Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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