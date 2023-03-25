FT: ЕС подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским

25 марта 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин должен взаимодействовать с обеими сторонами конфликта, написали в Financial Times Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Евросоюз подталкивает главу КНР Си Цзиньпина к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написали в Financial Times со ссылкой на чиновника из ЕС. «ЕС подталкивает Си к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с [президентом России Владимиром] Путиным», — написали в материале . Также в статье заявили, что Китай должен взаимодействовать с обеими сторонами конфликта. Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта с государственным визитом. Там он встретился с Путиным для обсуждения сотрудничества двух держав. Позже украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что глава КНР после беседы с президентом России может запустить переговорный процесс с Киевом , пишет Pravda.Ru.

Евросоюз подталкивает главу КНР Си Цзиньпина к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написали в Financial Times со ссылкой на чиновника из ЕС. «ЕС подталкивает Си к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с [президентом России Владимиром] Путиным», — написали в материале. Также в статье заявили, что Китай должен взаимодействовать с обеими сторонами конфликта. Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта с государственным визитом. Там он встретился с Путиным для обсуждения сотрудничества двух держав. Позже украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что глава КНР после беседы с президентом России может запустить переговорный процесс с Киевом, пишет Pravda.Ru.