FT: ЕС подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским

Евросоюз подталкивает главу КНР Си Цзиньпина к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написали в Financial Times со ссылкой на чиновника из ЕС.
«ЕС подталкивает Си к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с [президентом России Владимиром] Путиным», — написали в материале. Также в статье заявили, что Китай должен взаимодействовать с обеими сторонами конфликта.
Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта с государственным визитом. Там он встретился с Путиным для обсуждения сотрудничества двух держав. Позже украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что глава КНР после беседы с президентом России может запустить переговорный процесс с Киевом, пишет Pravda.Ru.
Евросоюз подталкивает главу КНР Си Цзиньпина к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написали в Financial Times со ссылкой на чиновника из ЕС. «ЕС подталкивает Си к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с [президентом России Владимиром] Путиным», — написали в материале. Также в статье заявили, что Китай должен взаимодействовать с обеими сторонами конфликта. Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта с государственным визитом. Там он встретился с Путиным для обсуждения сотрудничества двух держав. Позже украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что глава КНР после беседы с президентом России может запустить переговорный процесс с Киевом, пишет Pravda.Ru.