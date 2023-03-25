Боррель: визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной войны

25 марта 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным снизили риск ядерной войны. Такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. «Важно, что этот визит [Си Цзиньпина в Москву] снижает риск начала ядерной войны, и они [представители Китая] дали это понять очень и очень четко», — цитирует Financial Times Борреля. Он также напомнил, что Китай предложил Украине и России мирный план, в котором предлагался отказ от использования ядерного оружия. Путин и Си встретились в Москве на этой неделе, они несколько дней проводили переговоры и обсуждали двусторонние отношения. Предполагалось, что предметом разговора также станет мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине, но лидеры стран не обсуждали его. После визита Си в Россию в Евросоюзе начали просить китайского лидера созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения мирного плана. По информации СМИ, Цзиньпин хотел поговорить с Зеленским после возвращения из Москвы, передает «Ридус».

Визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным снизили риск ядерной войны. Такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. «Важно, что этот визит [Си Цзиньпина в Москву] снижает риск начала ядерной войны, и они [представители Китая] дали это понять очень и очень четко», — цитирует Financial Times Борреля. Он также напомнил, что Китай предложил Украине и России мирный план, в котором предлагался отказ от использования ядерного оружия. Путин и Си встретились в Москве на этой неделе, они несколько дней проводили переговоры и обсуждали двусторонние отношения. Предполагалось, что предметом разговора также станет мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине, но лидеры стран не обсуждали его. После визита Си в Россию в Евросоюзе начали просить китайского лидера созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения мирного плана. По информации СМИ, Цзиньпин хотел поговорить с Зеленским после возвращения из Москвы, передает «Ридус».