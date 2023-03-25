Боррель: визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной войны

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Владимир Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным снизили риск ядерной войны. Такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Важно, что этот визит [Си Цзиньпина в Москву] снижает риск начала ядерной войны, и они [представители Китая] дали это понять очень и очень четко», — цитирует Financial Times Борреля. Он также напомнил, что Китай предложил Украине и России мирный план, в котором предлагался отказ от использования ядерного оружия.

Путин и Си встретились в Москве на этой неделе, они несколько дней проводили переговоры и обсуждали двусторонние отношения. Предполагалось, что предметом разговора также станет мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине, но лидеры стран не обсуждали его. После визита Си в Россию в Евросоюзе начали просить китайского лидера созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения мирного плана. По информации СМИ, Цзиньпин хотел поговорить с Зеленским после возвращения из Москвы, передает «Ридус».

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Визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным снизили риск ядерной войны. Такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. «Важно, что этот визит [Си Цзиньпина в Москву] снижает риск начала ядерной войны, и они [представители Китая] дали это понять очень и очень четко», — цитирует Financial Times Борреля. Он также напомнил, что Китай предложил Украине и России мирный план, в котором предлагался отказ от использования ядерного оружия. Путин и Си встретились в Москве на этой неделе, они несколько дней проводили переговоры и обсуждали двусторонние отношения. Предполагалось, что предметом разговора также станет мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине, но лидеры стран не обсуждали его. После визита Си в Россию в Евросоюзе начали просить китайского лидера созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения мирного плана. По информации СМИ, Цзиньпин хотел поговорить с Зеленским после возвращения из Москвы, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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