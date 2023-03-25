В США назвали главное отличие российских военных от американских

Российские солдаты отличаются от американских наличием человечности. Об этом заявил американский экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер.
«Русские войска довольно хороши, у них есть человечность. В сердце американца нет человечности, мы убийцы. Вся история нашего народа была основана на убийстве людей. Это то, что мы делаем. И делаем это лучше, чем кто-либо другой в мире», — заявил экс-разведчик в интервью
Риттер отметил, что победы США во Вьетнаме являются признаком того, что вся американская нация — убийцы. «Убийства и комфорт несовместимы, поэтому, когда убийства выводят нас из комфорта, мы отступаем. Мы действительно худшая страна в мире», — добавил он.
Ранее Скотт Риттер заявлял, что русские являются единственной нацией, которая стремится к миру. Он напомнил, что США не поддержали ни одно стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине.
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