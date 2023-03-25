В США назвали главное отличие российских военных от американских

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские военные человечнее американцев

25 марта 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

История американцев основана на убийстве людей, заявил Скотт Риттер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские солдаты отличаются от американских наличием человечности. Об этом заявил американский экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер. «Русские войска довольно хороши, у них есть человечность. В сердце американца нет человечности, мы убийцы. Вся история нашего народа была основана на убийстве людей. Это то, что мы делаем. И делаем это лучше, чем кто-либо другой в мире», — заявил экс-разведчик в интервью youtube-каналу Dialogue works. Риттер отметил, что победы США во Вьетнаме являются признаком того, что вся американская нация — убийцы. «Убийства и комфорт несовместимы, поэтому, когда убийства выводят нас из комфорта, мы отступаем. Мы действительно худшая страна в мире», — добавил он. Ранее Скотт Риттер заявлял, что русские являются единственной нацией, которая стремится к миру. Он напомнил, что США не поддержали ни одно стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Российские солдаты отличаются от американских наличием человечности. Об этом заявил американский экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер. «Русские войска довольно хороши, у них есть человечность. В сердце американца нет человечности, мы убийцы. Вся история нашего народа была основана на убийстве людей. Это то, что мы делаем. И делаем это лучше, чем кто-либо другой в мире», — заявил экс-разведчик в интервью youtube-каналу Dialogue works. Риттер отметил, что победы США во Вьетнаме являются признаком того, что вся американская нация — убийцы. «Убийства и комфорт несовместимы, поэтому, когда убийства выводят нас из комфорта, мы отступаем. Мы действительно худшая страна в мире», — добавил он. Ранее Скотт Риттер заявлял, что русские являются единственной нацией, которая стремится к миру. Он напомнил, что США не поддержали ни одно стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине.