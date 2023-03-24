24 марта 2023

Екатеринбурженка перед самоубийством душила и топила детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие на удице Техническая и в пос. Семь Ключей. Екатеринбург
Убийство детей произошло в частном доме Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство

Стали известны подробности гибели детей от рук матери в Железнодорожном районе Екатеринбурга. По данным URA.RU, одного сына женщина, впоследствии покончившая с собой, утопила, другого — задушила.

«Младшего мальчика (пять лет) нашли в комнате, другого (восемь лет) — обнаружили в ванной. Его она также, судя по всему, душила», — поделился источник, знакомый с ситуацией. При этом Е1.ru пишет, что одно из тел извлекли из помойной ямы. О местонахождении детских трупов женщина сообщила сама в предсмертной записке.

Ее тело обнаружили во дворе дома на улице Технической, 148. Туда она пришла сразу после того, как расправилась с сыновьями в частном доме на ул. Леваневского. Муж в момент трагедии был на работе. Конфликтов в семье, по предварительным данным, не было. Женщина состояла на учете в психдиспансере.

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Стали известны подробности гибели детей от рук матери в Железнодорожном районе Екатеринбурга. По данным URA.RU, одного сына женщина, впоследствии покончившая с собой, утопила, другого — задушила. «Младшего мальчика (пять лет) нашли в комнате, другого (восемь лет) — обнаружили в ванной. Его она также, судя по всему, душила», — поделился источник, знакомый с ситуацией. При этом Е1.ru пишет, что одно из тел извлекли из помойной ямы. О местонахождении детских трупов женщина сообщила сама в предсмертной записке. Ее тело обнаружили во дворе дома на улице Технической, 148. Туда она пришла сразу после того, как расправилась с сыновьями в частном доме на ул. Леваневского. Муж в момент трагедии был на работе. Конфликтов в семье, по предварительным данным, не было. Женщина состояла на учете в психдиспансере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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