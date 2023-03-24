Екатеринбурженка перед самоубийством душила и топила детей

25 марта 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Убийство детей произошло в частном доме Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство Стали известны подробности гибели детей от рук матери в Железнодорожном районе Екатеринбурга. По данным URA.RU, одного сына женщина, впоследствии покончившая с собой, утопила, другого — задушила. «Младшего мальчика (пять лет) нашли в комнате, другого (восемь лет) — обнаружили в ванной. Его она также, судя по всему, душила», — поделился источник, знакомый с ситуацией. При этом Е1.ru пишет, что одно из тел извлекли из помойной ямы. О местонахождении детских трупов женщина сообщила сама в предсмертной записке. Ее тело обнаружили во дворе дома на улице Технической, 148. Туда она пришла сразу после того, как расправилась с сыновьями в частном доме на ул. Леваневского. Муж в момент трагедии был на работе. Конфликтов в семье, по предварительным данным, не было. Женщина состояла на учете в психдиспансере.

Стали известны подробности гибели детей от рук матери в Железнодорожном районе Екатеринбурга. По данным URA.RU, одного сына женщина, впоследствии покончившая с собой, утопила, другого — задушила. «Младшего мальчика (пять лет) нашли в комнате, другого (восемь лет) — обнаружили в ванной. Его она также, судя по всему, душила», — поделился источник, знакомый с ситуацией. При этом Е1.ru пишет, что одно из тел извлекли из помойной ямы. О местонахождении детских трупов женщина сообщила сама в предсмертной записке. Ее тело обнаружили во дворе дома на улице Технической, 148. Туда она пришла сразу после того, как расправилась с сыновьями в частном доме на ул. Леваневского. Муж в момент трагедии был на работе. Конфликтов в семье, по предварительным данным, не было. Женщина состояла на учете в психдиспансере.