24 марта 2023

Челябинцы отправят грузовик посылок на передовую. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры доставят посылки в три госпиталя, детский дом и музей, а также адресные отправления Фото:
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Жители Копейска Челябинской области собрали груз для отправки на передовую. Посылки получат три госпиталя, детский дом, музей и военнослужащие. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях.

«На этот раз наш маршрут увеличился, но нас это не пугает, ведь там нас ждут наши мотострелки. Также эта поездка доставит груз в детский дом, три госпиталя, Донецкий краеведческий музей и, конечно, адресные посылки от родных и близких», — уточнили в сообществе «Своих не бросаем „Копейск“» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что накануне эта поездка была под угрозой срыва, но им удалось найти второго водителя. Они выразили благодарность всем жителям Челябинской области, а также Красноярскому краю, и всем, кто причастен к этой поездке.

Ранее завод «Силач» помог волонтерам из Копейска оборудовать тент для грузовой машины, в которой отправляют помощь военным на спецоперацию. Тент был сшит быстро и бесплатно.

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Жители Копейска Челябинской области собрали груз для отправки на передовую. Посылки получат три госпиталя, детский дом, музей и военнослужащие. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях. «На этот раз наш маршрут увеличился, но нас это не пугает, ведь там нас ждут наши мотострелки. Также эта поездка доставит груз в детский дом, три госпиталя, Донецкий краеведческий музей и, конечно, адресные посылки от родных и близких», — уточнили в сообществе «Своих не бросаем „Копейск“» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточнили, что накануне эта поездка была под угрозой срыва, но им удалось найти второго водителя. Они выразили благодарность всем жителям Челябинской области, а также Красноярскому краю, и всем, кто причастен к этой поездке. Ранее завод «Силач» помог волонтерам из Копейска оборудовать тент для грузовой машины, в которой отправляют помощь военным на спецоперацию. Тент был сшит быстро и бесплатно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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