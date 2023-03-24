Челябинцы отправят грузовик посылок на передовую. Фото

25 марта 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Волонтеры доставят посылки в три госпиталя, детский дом и музей, а также адресные отправления Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Копейска Челябинской области собрали груз для отправки на передовую. Посылки получат три госпиталя, детский дом, музей и военнослужащие. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях. «На этот раз наш маршрут увеличился, но нас это не пугает, ведь там нас ждут наши мотострелки. Также эта поездка доставит груз в детский дом, три госпиталя, Донецкий краеведческий музей и, конечно, адресные посылки от родных и близких», — уточнили в сообществе «Своих не бросаем „Копейск“» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточнили, что накануне эта поездка была под угрозой срыва, но им удалось найти второго водителя. Они выразили благодарность всем жителям Челябинской области, а также Красноярскому краю, и всем, кто причастен к этой поездке. Ранее завод «Силач» помог волонтерам из Копейска оборудовать тент для грузовой машины, в которой отправляют помощь военным на спецоперацию. Тент был сшит быстро и бесплатно. Мужчины в выходной день помогли загрузить посылки Сообщество «Своих не бросаем „Копейск“» в соцсети «ВКонтакте». Посылки получат детский дом, музей и три больницы Сообщество «Своих не бросаем „Копейск“» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры собрали продукты питания, обмундирование, медикаменты и вещи Сообщество «Своих не бросаем „Копейск“» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Копейска Челябинской области собрали груз для отправки на передовую. Посылки получат три госпиталя, детский дом, музей и военнослужащие. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях. «На этот раз наш маршрут увеличился, но нас это не пугает, ведь там нас ждут наши мотострелки. Также эта поездка доставит груз в детский дом, три госпиталя, Донецкий краеведческий музей и, конечно, адресные посылки от родных и близких», — уточнили в сообществе «Своих не бросаем „Копейск“» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточнили, что накануне эта поездка была под угрозой срыва, но им удалось найти второго водителя. Они выразили благодарность всем жителям Челябинской области, а также Красноярскому краю, и всем, кто причастен к этой поездке. Ранее завод «Силач» помог волонтерам из Копейска оборудовать тент для грузовой машины, в которой отправляют помощь военным на спецоперацию. Тент был сшит быстро и бесплатно.