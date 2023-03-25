У России есть ответ на особо опасные боеприпасы с обедненным ураном ВСУ

Россия, имеющая свой собственный весомый запас снарядов с обедненным ураном, найдет чем ответить на поставки Западом Украине опасных боеприпасов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«России есть чем ответить. У России сотни тысяч таких же снарядов с обедненным ураном, но мы их пока не применяем», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что снаряды с обедненным ураном являются опасными из-за того, что после подрыва они порождают облако радиационной пыли.
Великобритания собирается поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, чтобы ВСУ могли атаковать современные танки и бронемашины. Такие боеприпасы дешево обходятся в производстве, но очень токсичны.
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Россия, имеющая свой собственный весомый запас снарядов с обедненным ураном, найдет чем ответить на поставки Западом Украине опасных боеприпасов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «России есть чем ответить. У России сотни тысяч таких же снарядов с обедненным ураном, но мы их пока не применяем», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что снаряды с обедненным ураном являются опасными из-за того, что после подрыва они порождают облако радиационной пыли. Великобритания собирается поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, чтобы ВСУ могли атаковать современные танки и бронемашины. Такие боеприпасы дешево обходятся в производстве, но очень токсичны.