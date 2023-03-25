У России есть ответ на особо опасные боеприпасы с обедненным ураном ВСУ

Путин заявил о наличии у России ответа на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном

25 марта 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

Россия может ответить на поставки Украине снарядов с обедненным ураном, заявил Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия, имеющая свой собственный весомый запас снарядов с обедненным ураном, найдет чем ответить на поставки Западом Украине опасных боеприпасов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «России есть чем ответить. У России сотни тысяч таких же снарядов с обедненным ураном, но мы их пока не применяем», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что снаряды с обедненным ураном являются опасными из-за того, что после подрыва они порождают облако радиационной пыли. Великобритания собирается поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, чтобы ВСУ могли атаковать современные танки и бронемашины. Такие боеприпасы дешево обходятся в производстве, но очень токсичны.

Россия, имеющая свой собственный весомый запас снарядов с обедненным ураном, найдет чем ответить на поставки Западом Украине опасных боеприпасов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «России есть чем ответить. У России сотни тысяч таких же снарядов с обедненным ураном, но мы их пока не применяем», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что снаряды с обедненным ураном являются опасными из-за того, что после подрыва они порождают облако радиационной пыли. Великобритания собирается поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, чтобы ВСУ могли атаковать современные танки и бронемашины. Такие боеприпасы дешево обходятся в производстве, но очень токсичны.