Экс-разведчик США: Вашингтон хранит в секрете информацию о боеприпасах с ураном

24 марта 2023 в 01:54 Размер текста - 17 +

Вашингтон держит в тайне свойства токсичного оружия из-за дешевизны производства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США скрывают информацию об опасности снарядов с ураном. Об этом сообщил американский экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер. «США и Великобритания говорят: „Нет, нам нужны дешевые убийцы танков и нас не беспокоит цена в виде человеческих жизней“. Факт состоит в том, что мы постоянно работаем над тем, чтобы скрыть (данные о токсичном эффекте оружия с ураном. — Прим. ред.)», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty. По словам американского разведчика в отставке, токсичный снаряд после попадания в цель испаряется, что приводит к попаданию опасных частиц в человеческий организм. Из-за этого люди могут пострадать. Вашингтон держит в тайне свойства подобного оружия из-за дешевизны производства. Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Подобное токсичное оружие в США не считают опасным и также не видят ничего необычного в его применении. Передача Киеву таких боеприпасов может привести возвращению в войска РФ тактического ядерного оружия, заявил полковник запаса Игорь Коротченко.

США скрывают информацию об опасности снарядов с ураном. Об этом сообщил американский экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер. «США и Великобритания говорят: „Нет, нам нужны дешевые убийцы танков и нас не беспокоит цена в виде человеческих жизней“. Факт состоит в том, что мы постоянно работаем над тем, чтобы скрыть (данные о токсичном эффекте оружия с ураном. — Прим. ред.)», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty. По словам американского разведчика в отставке, токсичный снаряд после попадания в цель испаряется, что приводит к попаданию опасных частиц в человеческий организм. Из-за этого люди могут пострадать. Вашингтон держит в тайне свойства подобного оружия из-за дешевизны производства. Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Подобное токсичное оружие в США не считают опасным и также не видят ничего необычного в его применении. Передача Киеву таких боеприпасов может привести возвращению в войска РФ тактического ядерного оружия, заявил полковник запаса Игорь Коротченко.