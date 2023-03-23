23 марта 2023

Экс-разведчик США: Вашингтон хранит в секрете информацию о боеприпасах с ураном

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Вашингтон держит в тайне свойства токсичного оружия из-за дешевизны производства Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США скрывают информацию об опасности снарядов с ураном. Об этом сообщил американский экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер.

«США и Великобритания говорят: „Нет, нам нужны дешевые убийцы танков и нас не беспокоит цена в виде человеческих жизней“. Факт состоит в том, что мы постоянно работаем над тем, чтобы скрыть (данные о токсичном эффекте оружия с ураном. — Прим. ред.)», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.

По словам американского разведчика в отставке, токсичный снаряд после попадания в цель испаряется, что приводит к попаданию опасных частиц в человеческий организм. Из-за этого люди могут пострадать. Вашингтон держит в тайне свойства подобного оружия из-за дешевизны производства.

Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Подобное токсичное оружие в США не считают опасным и также не видят ничего необычного в его применении. Передача Киеву таких боеприпасов может привести возвращению в войска РФ тактического ядерного оружия, заявил полковник запаса Игорь Коротченко.

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США скрывают информацию об опасности снарядов с ураном. Об этом сообщил американский экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер. «США и Великобритания говорят: „Нет, нам нужны дешевые убийцы танков и нас не беспокоит цена в виде человеческих жизней“. Факт состоит в том, что мы постоянно работаем над тем, чтобы скрыть (данные о токсичном эффекте оружия с ураном. — Прим. ред.)», — заявил Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty. По словам американского разведчика в отставке, токсичный снаряд после попадания в цель испаряется, что приводит к попаданию опасных частиц в человеческий организм. Из-за этого люди могут пострадать. Вашингтон держит в тайне свойства подобного оружия из-за дешевизны производства. Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Подобное токсичное оружие в США не считают опасным и также не видят ничего необычного в его применении. Передача Киеву таких боеприпасов может привести возвращению в войска РФ тактического ядерного оружия, заявил полковник запаса Игорь Коротченко.
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