Психиатр усомнился, что екатеринбурженка убила детей в приступе шизофрении

26 марта 2023 в 01:06 Размер текста - 17 +

Причиной поступка женщины может быть не только болезнь, предположил психиатр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство Убийство детей и самоубийство матери в Екатеринбурге не похоже на обострение шизофрении, которой страдала женщина. Подоплекой страшного ЧП может быть что-то иное, а не болезнь. Таким мнением с URA.RU поделился известный психиатр-нарколог Василий Шуров. «Не похоже на обострение шизофрении — там обычно бред, галлюцинации. У женщины, насколько я понимаю, был дееспособный муж. Может быть, это [убийство детей и самоубийство их матери] вообще результат случайной связи? Как мы это вообще проследим, какова была мотивация?» — прокомментировал Шуров. По статистике, продолжил врач, люди с шизофренией сами чаще становятся жертвами, чем преступниками. «Сколько алкоголиков, наркоманов, сектантов, ревнивых баб убивает своих детей! Да те же самые продуманные женщины рожают и выкидывают несчастного младенца — до бокса донести не могут или просто отказаться. Бедные шизофренички в процентном соотношении рядом с ними не стоят», — считает психиатр. Люди с психическими заболеваниями имеют такое же право на рождение детей, как и другие граждане России, подчеркнул Шуров. «Бойтесь тех, у кого диагноза нет — они продуманные, страшные. Сумасшедший-то ладно: его видно издалека, что безумен. Большинство маньяков были вменяемыми, с виду приличными людьми. А на деле — волосы дыбом», — сказал врач. В Екатеринбурге женщина убила двоих сыновей и покончила с собой. Перед этим она оставила записку, в которой четко разъяснила, где искать тела. Источник сообщил URA.RU, что мать страдала шизофренией и состояла на учете в психиатрической клинике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Убийство детей и самоубийство матери в Екатеринбурге не похоже на обострение шизофрении, которой страдала женщина. Подоплекой страшного ЧП может быть что-то иное, а не болезнь. Таким мнением с URA.RU поделился известный психиатр-нарколог Василий Шуров. «Не похоже на обострение шизофрении — там обычно бред, галлюцинации. У женщины, насколько я понимаю, был дееспособный муж. Может быть, это [убийство детей и самоубийство их матери] вообще результат случайной связи? Как мы это вообще проследим, какова была мотивация?» — прокомментировал Шуров. По статистике, продолжил врач, люди с шизофренией сами чаще становятся жертвами, чем преступниками. «Сколько алкоголиков, наркоманов, сектантов, ревнивых баб убивает своих детей! Да те же самые продуманные женщины рожают и выкидывают несчастного младенца — до бокса донести не могут или просто отказаться. Бедные шизофренички в процентном соотношении рядом с ними не стоят», — считает психиатр. Люди с психическими заболеваниями имеют такое же право на рождение детей, как и другие граждане России, подчеркнул Шуров. «Бойтесь тех, у кого диагноза нет — они продуманные, страшные. Сумасшедший-то ладно: его видно издалека, что безумен. Большинство маньяков были вменяемыми, с виду приличными людьми. А на деле — волосы дыбом», — сказал врач. В Екатеринбурге женщина убила двоих сыновей и покончила с собой. Перед этим она оставила записку, в которой четко разъяснила, где искать тела. Источник сообщил URA.RU, что мать страдала шизофренией и состояла на учете в психиатрической клинике.