Политолог объяснил, зачем Россия разместит ТЯО в Белоруссии

Россия займется размещением тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии из-за множественных провокаций со стороны Североатлантического альянса в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением выступил доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш.
«Это напрямую связанно с СВО. Если бы не концентрация вооруженных сил НАТО на границах Белоруссии, <…> то в размещении российского ТЯО там не было бы необходимости. Все агрессивные и провокационные действия стран членов блока НАТО порождают необходимость <…> во вполне реальной и действенной реакции Москвы», — объяснил свою позицию Кирилл Коктыш, его слова приводит РИА Новости.
О том, что Россия планирует разметить в Белоруссии тактическое ядерное оружие ранее заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, 1 июля заканчивается строительство специального хранилища на территории соседней страны. При этом Путин подчеркнул, что РФ не передает Белоруссии ядерное оружие в собственность.
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Россия займется размещением тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии из-за множественных провокаций со стороны Североатлантического альянса в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением выступил доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. «Это напрямую связанно с СВО. Если бы не концентрация вооруженных сил НАТО на границах Белоруссии, <…> то в размещении российского ТЯО там не было бы необходимости. Все агрессивные и провокационные действия стран членов блока НАТО порождают необходимость <…> во вполне реальной и действенной реакции Москвы», — объяснил свою позицию Кирилл Коктыш, его слова приводит РИА Новости. О том, что Россия планирует разметить в Белоруссии тактическое ядерное оружие ранее заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, 1 июля заканчивается строительство специального хранилища на территории соседней страны. При этом Путин подчеркнул, что РФ не передает Белоруссии ядерное оружие в собственность.