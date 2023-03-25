25 марта 2023

Политолог объяснил, зачем Россия разместит ТЯО в Белоруссии

Политолог Коктыш: РФ разместит ТЯО в Белоруссии, чтобы уравновесить провокации НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия отреагирует на провокации НАТО, заявил Коктыш Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия займется размещением тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии из-за множественных провокаций со стороны Североатлантического альянса в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением выступил доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш.

«Это напрямую связанно с СВО. Если бы не концентрация вооруженных сил НАТО на границах Белоруссии, <…> то в размещении российского ТЯО там не было бы необходимости. Все агрессивные и провокационные действия стран членов блока НАТО порождают необходимость <…> во вполне реальной и действенной реакции Москвы», — объяснил свою позицию Кирилл Коктыш, его слова приводит РИА Новости.

О том, что Россия планирует разметить в Белоруссии тактическое ядерное оружие ранее заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, 1 июля заканчивается строительство специального хранилища на территории соседней страны. При этом Путин подчеркнул, что РФ не передает Белоруссии ядерное оружие в собственность.

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Россия займется размещением тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии из-за множественных провокаций со стороны Североатлантического альянса в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением выступил доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш. «Это напрямую связанно с СВО. Если бы не концентрация вооруженных сил НАТО на границах Белоруссии, <…> то в размещении российского ТЯО там не было бы необходимости. Все агрессивные и провокационные действия стран членов блока НАТО порождают необходимость <…> во вполне реальной и действенной реакции Москвы», — объяснил свою позицию Кирилл Коктыш, его слова приводит РИА Новости. О том, что Россия планирует разметить в Белоруссии тактическое ядерное оружие ранее заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, 1 июля заканчивается строительство специального хранилища на территории соседней страны. При этом Путин подчеркнул, что РФ не передает Белоруссии ядерное оружие в собственность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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