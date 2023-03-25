В Тюмени пьяный мужчина избил своего друга

Мужчина избил своего друга кулаками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени пьяный мужчина избил своего приятеля из-за словесной перепалки. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области. Тюменец 1980 года рождения попал в больницу с различными травмами.

«Сотрудники полиции задержали ранее судимого неработающего местного жителя 1983 года рождения и доставили его в отдел полиции. Гражданин пояснил, что в день происшествия находились в компании знакомых, где они выпивали. В ходе застолья между мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина нанес несколько ударов руками по голове заявителя», — рассказали в ведомстве.

На мужчину было возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.