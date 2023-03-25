Военкоры: ЧВК «Вагнер» начала штурм центра Артемовска

25 марта 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» перебросила резервы и ведет штурм центра Бахмута, заявили военкоры Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» перебросила резервы и начала мощный штурм центра Бахмута (Артемовск). Об этом рассказали российские военные корреспонденты. «ЧВК „Вагнер“ перебросила резервы и ведет мощный штурм центра Бахмута. Продолжаются ожесточенные бои в районах Центрального рынка и улицах Базарной и Независимости», — сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры уточняют, что командование ЧВК «Вагнер» дополнительно перебросило на этот участок семь штурмовых групп. Также вдоль улицы Мариупольская и Садовая идут уличные стрелковые бои. При этом на перекрестке улицы Мариупольская и переулка 1-й Бирюковский ВСУ пытаются контратаковать, сообщили военкоры. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. В тоже время корреспондент газеты Bild Юлиан Репке заявил, что в Бахмуте рухнул очередной украинский рубеж обороны и российские войска уже вошли в северный промышленный квартал города. Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер, оценивая ситуацию в Бахмуте, предположил, что украинские военнослужащие могут отступить до Днепра после разгрома группировки в Бахмуте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЧВК «Вагнер» перебросила резервы и начала мощный штурм центра Бахмута (Артемовск). Об этом рассказали российские военные корреспонденты. «ЧВК „Вагнер“ перебросила резервы и ведет мощный штурм центра Бахмута. Продолжаются ожесточенные бои в районах Центрального рынка и улицах Базарной и Независимости», — сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры уточняют, что командование ЧВК «Вагнер» дополнительно перебросило на этот участок семь штурмовых групп. Также вдоль улицы Мариупольская и Садовая идут уличные стрелковые бои. При этом на перекрестке улицы Мариупольская и переулка 1-й Бирюковский ВСУ пытаются контратаковать, сообщили военкоры. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. В тоже время корреспондент газеты Bild Юлиан Репке заявил, что в Бахмуте рухнул очередной украинский рубеж обороны и российские войска уже вошли в северный промышленный квартал города. Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер, оценивая ситуацию в Бахмуте, предположил, что украинские военнослужащие могут отступить до Днепра после разгрома группировки в Бахмуте.