Власти Тульской области подтвердили взрыв в Киреевске

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, гаи, дпс, ограничительная лента
На месте инцидента работают спецслужбы Фото:
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Взрыв в Тульской области

Власти Тульской области подтвердили факты взрыва в Киреевске. На месте ЧП сейчас работают спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба комитета Тульской области по региональной безопасности.

«На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Губернатор Тульской область Алексей Дюмин проинформирован о произошедшем. По его поручению в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов», — говорится на официальном сайте комитета.

Ранее сообщалось, что в Тульской области произошел взрыв в городе Киреевске. Два человека получили ранения. По предварительной информации, сдетонировал дрон, начиненный взрывчаткой.

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Власти Тульской области подтвердили факты взрыва в Киреевске. На месте ЧП сейчас работают спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба комитета Тульской области по региональной безопасности. «На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Губернатор Тульской область Алексей Дюмин проинформирован о произошедшем. По его поручению в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов», — говорится на официальном сайте комитета. Ранее сообщалось, что в Тульской области произошел взрыв в городе Киреевске. Два человека получили ранения. По предварительной информации, сдетонировал дрон, начиненный взрывчаткой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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