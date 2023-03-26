Власти Тульской области подтвердили взрыв в Киреевске

Власти Тульской области подтвердили факты взрыва в Киреевске. На месте ЧП сейчас работают спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба комитета Тульской области по региональной безопасности.
«На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Губернатор Тульской область Алексей Дюмин проинформирован о произошедшем. По его поручению в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов», — говорится на официальном
Ранее сообщалось, что в Тульской области произошел взрыв в городе Киреевске. Два человека получили ранения. По предварительной информации, сдетонировал дрон, начиненный взрывчаткой.
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