Боррель: ЕС ответит на размещение российского ядерного оружия в Беларуси

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
ЕС введет новые санкции против России, заявил Боррель Фото:
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Евросоюз введет новые санкции против России в ответ на размещение в Белоруссии ядерного оружия. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Размещение российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — написал Боррель в своем аккаунте в Twitter. Он добавил, что Беларусь может отказать Москве в размещении тактического оружия на своей территории.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссии появится российское ядерное оружие. 26 марта в Пентагоне сообщили, что в США не видят причин для изменения готовности собственных ядерных сил.

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Евросоюз введет новые санкции против России в ответ на размещение в Белоруссии ядерного оружия. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Размещение российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — написал Боррель в своем аккаунте в Twitter. Он добавил, что Беларусь может отказать Москве в размещении тактического оружия на своей территории. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссии появится российское ядерное оружие. 26 марта в Пентагоне сообщили, что в США не видят причин для изменения готовности собственных ядерных сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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