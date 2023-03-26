Боррель: ЕС ответит на размещение российского ядерного оружия в Беларуси

26 марта 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

ЕС введет новые санкции против России, заявил Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз введет новые санкции против России в ответ на размещение в Белоруссии ядерного оружия. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Размещение российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — написал Боррель в своем аккаунте в Twitter. Он добавил, что Беларусь может отказать Москве в размещении тактического оружия на своей территории. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссии появится российское ядерное оружие. 26 марта в Пентагоне сообщили, что в США не видят причин для изменения готовности собственных ядерных сил.

Евросоюз введет новые санкции против России в ответ на размещение в Белоруссии ядерного оружия. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Размещение российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — написал Боррель в своем аккаунте в Twitter. Он добавил, что Беларусь может отказать Москве в размещении тактического оружия на своей территории. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссии появится российское ядерное оружие. 26 марта в Пентагоне сообщили, что в США не видят причин для изменения готовности собственных ядерных сил.