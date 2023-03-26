Боррель: ЕС ответит на размещение российского ядерного оружия в Беларуси

Евросоюз введет новые санкции против России в ответ на размещение в Белоруссии ядерного оружия. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Размещение российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — написал Боррель в своем аккаунте в Twitter. Он добавил, что Беларусь может отказать Москве в размещении тактического оружия на своей территории.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Белоруссии появится российское ядерное оружие. 26 марта в Пентагоне сообщили, что в США не видят причин для изменения готовности собственных ядерных сил.
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