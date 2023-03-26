РВ: появились признаки подготовки ВСУ к потере Авдеевки

Украинская сторона вывозит из Авдеевки коммунальные службы, выключает мобильную связь и рекомендует эвакуацию. Об этом сообщили российские военные корреспонденты, назвав это признаками, указывающими на подготовку ВСУ к потере этой территории.
«Враг готовится к потере Авдеевки: в городе выключают мобильную связь, вывозят службы и рекомендуют жителям эвакуироваться», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры также сообщили о ведении ВС РФ наступательной операции на данном направлении, в последние недели, согласно информации корреспондентов, России удалось продвинуться вперед.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сказал, что украинские войска, расположенные в Авдеевке, в ближайшее время могут попасть в котел, организованный ВС РФ. По его словам, российские подразделения уже заняли населенные пункты, которые являются «ключом к взятию» города. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения армии России добиваются успехов на Авдеевском направлении в республике, пишет RT.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.
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Украинская сторона вывозит из Авдеевки коммунальные службы, выключает мобильную связь и рекомендует эвакуацию. Об этом сообщили российские военные корреспонденты, назвав это признаками, указывающими на подготовку ВСУ к потере этой территории. «Враг готовится к потере Авдеевки: в городе выключают мобильную связь, вывозят службы и рекомендуют жителям эвакуироваться», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры также сообщили о ведении ВС РФ наступательной операции на данном направлении, в последние недели, согласно информации корреспондентов, России удалось продвинуться вперед. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сказал, что украинские войска, расположенные в Авдеевке, в ближайшее время могут попасть в котел, организованный ВС РФ. По его словам, российские подразделения уже заняли населенные пункты, которые являются «ключом к взятию» города. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения армии России добиваются успехов на Авдеевском направлении в республике, пишет RT. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.