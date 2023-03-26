26 марта 2023

РВ: появились признаки подготовки ВСУ к потере Авдеевки

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Украинская сторона рекомендует эвакуацию из Авдеевки, заявили военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская сторона вывозит из Авдеевки коммунальные службы, выключает мобильную связь и рекомендует эвакуацию. Об этом сообщили российские военные корреспонденты, назвав это признаками, указывающими на подготовку ВСУ к потере этой территории.

«Враг готовится к потере Авдеевки: в городе выключают мобильную связь, вывозят службы и рекомендуют жителям эвакуироваться», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры также сообщили о ведении ВС РФ наступательной операции на данном направлении, в последние недели, согласно информации корреспондентов, России удалось продвинуться вперед.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сказал, что украинские войска, расположенные в Авдеевке, в ближайшее время могут попасть в котел, организованный ВС РФ. По его словам, российские подразделения уже заняли населенные пункты, которые являются «ключом к взятию» города. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения армии России добиваются успехов на Авдеевском направлении в республике, пишет RT.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.

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Украинская сторона вывозит из Авдеевки коммунальные службы, выключает мобильную связь и рекомендует эвакуацию. Об этом сообщили российские военные корреспонденты, назвав это признаками, указывающими на подготовку ВСУ к потере этой территории. «Враг готовится к потере Авдеевки: в городе выключают мобильную связь, вывозят службы и рекомендуют жителям эвакуироваться», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военкоры также сообщили о ведении ВС РФ наступательной операции на данном направлении, в последние недели, согласно информации корреспондентов, России удалось продвинуться вперед. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сказал, что украинские войска, расположенные в Авдеевке, в ближайшее время могут попасть в котел, организованный ВС РФ. По его словам, российские подразделения уже заняли населенные пункты, которые являются «ключом к взятию» города. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения армии России добиваются успехов на Авдеевском направлении в республике, пишет RT. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.
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