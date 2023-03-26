26 марта 2023

Украинские танкисты завершили обучение управлению танками Challenger 2 в Британии

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, танк, ВСУ, stock
Танкистов ВСУ обучили управлению Challenger 2, сообщили в Минобороны Британии Фото:
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Украинские танковые экипажи завершили обучение по управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Великобритании на Украину. Об этом заявили в британском Минобороны.

«В ходе нескольких недель тренировок украинских танкистов обучали совместной боевой работе на Challenger 2. Предположительно, подготовленных бойцов задействуют в ближайшие недели в боях с российской армией», — передает информацию британского ведомства газета Daily Mail. По информации Минобороны, в феврале центр подготовки украинских танкистов в Соединенном Королевстве посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее URA.RU сообщало, что солдат ВСУ обучали на Западе использованию немецких танков Leopard. Украинских военных отправили на обучение в Польшу и Великобританию. Попавший в плен боец ВСУ рассказал, что украинские военные, обучавшиеся в Великобритании, попали в плен после 20 минут боя в ДНР. По его словам, обучение в Соединенном Королевстве проходило 21 день, затем солдаты ВСУ вернулись на Украину, где у них было боевое слаживание и патрулирование. В марте премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия и Франция договорились приступить к обучению украинских морских пехотинцев, пишет RT.

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Украинские танковые экипажи завершили обучение по управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Великобритании на Украину. Об этом заявили в британском Минобороны. «В ходе нескольких недель тренировок украинских танкистов обучали совместной боевой работе на Challenger 2. Предположительно, подготовленных бойцов задействуют в ближайшие недели в боях с российской армией», — передает информацию британского ведомства газета Daily Mail. По информации Минобороны, в феврале центр подготовки украинских танкистов в Соединенном Королевстве посетил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее URA.RU сообщало, что солдат ВСУ обучали на Западе использованию немецких танков Leopard. Украинских военных отправили на обучение в Польшу и Великобританию. Попавший в плен боец ВСУ рассказал, что украинские военные, обучавшиеся в Великобритании, попали в плен после 20 минут боя в ДНР. По его словам, обучение в Соединенном Королевстве проходило 21 день, затем солдаты ВСУ вернулись на Украину, где у них было боевое слаживание и патрулирование. В марте премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия и Франция договорились приступить к обучению украинских морских пехотинцев, пишет RT.
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