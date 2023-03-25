WP: США должны подготовиться к противодействию альянсу КНР и РФ

26 марта 2023 в 04:18 Размер текста - 17 +

Союз КНР и России способен изменить мировой порядок, считает The Washington Post Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и их союзникам следует подготовиться к ответным действиям на растущий союз России и Китая. Об этом заявили журналисты американской газеты The Washington Post. По информации издания, этот альянс способен изменить мировой порядок. «Этот растущий союз между двумя величайшими стратегическими и военными противниками Америки (России и Китая — прим. URA.RU) может изменить глобальный порядок так же глубоко, как это сделали Соединенные Штаты полвека назад. Америке и ее демократическим союзникам лучше быть готовыми к ответу», — заявили журналисты газеты. WP отмечает, что сейчас Китай и Россию объединяет общее опасение возможного окружения со стороны США и НАТО. Уточняется, что для РФ расширение НАТО на Восток воспринимается как экзистенциальная угроза. Китай, по мнению издания, предполагает, что Штаты могут создать «Индо-Тихоокеанское НАТО». Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в Москве, в результате которых были подписаны два договора о сотрудничестве до 2030 года. Кроме того, Си представил план мирного урегулирования конфликта на Украине. Си заявил, что решение кризиса возможно лишь дипломатическим путем. Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине. После встречи лидеров двух стран глава Пентагона Ллойд Остин выразил обеспокоенность по поводу развития союза двух стран. Он отметил, что партнерство между Россией и Китаем может оказаться тревожным для всего западного сообщества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США и их союзникам следует подготовиться к ответным действиям на растущий союз России и Китая. Об этом заявили журналисты американской газеты The Washington Post. По информации издания, этот альянс способен изменить мировой порядок. «Этот растущий союз между двумя величайшими стратегическими и военными противниками Америки (России и Китая — прим. URA.RU) может изменить глобальный порядок так же глубоко, как это сделали Соединенные Штаты полвека назад. Америке и ее демократическим союзникам лучше быть готовыми к ответу», — заявили журналисты газеты. WP отмечает, что сейчас Китай и Россию объединяет общее опасение возможного окружения со стороны США и НАТО. Уточняется, что для РФ расширение НАТО на Восток воспринимается как экзистенциальная угроза. Китай, по мнению издания, предполагает, что Штаты могут создать «Индо-Тихоокеанское НАТО». Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в Москве, в результате которых были подписаны два договора о сотрудничестве до 2030 года. Кроме того, Си представил план мирного урегулирования конфликта на Украине. Си заявил, что решение кризиса возможно лишь дипломатическим путем. Путин сказал, что российская сторона уважает план Китая по урегулированию конфликта на Украине. После встречи лидеров двух стран глава Пентагона Ллойд Остин выразил обеспокоенность по поводу развития союза двух стран. Он отметил, что партнерство между Россией и Китаем может оказаться тревожным для всего западного сообщества.