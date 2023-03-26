В ЯНАО стипендию губернатора получило рекордное количество студентов

27 марта 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Студенты получают по 10 000 рублей ежемесячно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рекордное количество ямальских студентов получило именную стипендию губернатора ЯНАО. Как сообщается на сайте окружного правительства, ежемесячно 10 000 рублей будут получать 182 обучающихся. «Определены обладатели именной стипендии губернатора ЯНАО по итогам зимней сессии. 182 ямальских студента подтвердили блестящие результаты в обучении и в ближайшие полгода будут получать по 10 тысяч рублей ежемесячно. По итогам летней сессии получателей стипендии было почти на треть меньше — 129 человек», — говорится в сообщении. Рост числа стипендиатов связан с тем, что с этого года претендовать на стипендию смогли студенты колледжей, техникумов и вузов, чьи родители являются участниками спецоперации, а также обучающиеся ординатуры. Больше всего заявок на стипендию было подано из вузов Тюмени, Санкт-Петербурга, Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий и Ямальского многопрофильного колледжа. Ранее URA.RU сообщало, что подачу документов на губернаторские стипендии в ЯНАО открыли 30 января. Размер стипендии составляет 10 000 рублей.

Рекордное количество ямальских студентов получило именную стипендию губернатора ЯНАО. Как сообщается на сайте окружного правительства, ежемесячно 10 000 рублей будут получать 182 обучающихся. «Определены обладатели именной стипендии губернатора ЯНАО по итогам зимней сессии. 182 ямальских студента подтвердили блестящие результаты в обучении и в ближайшие полгода будут получать по 10 тысяч рублей ежемесячно. По итогам летней сессии получателей стипендии было почти на треть меньше — 129 человек», — говорится в сообщении. Рост числа стипендиатов связан с тем, что с этого года претендовать на стипендию смогли студенты колледжей, техникумов и вузов, чьи родители являются участниками спецоперации, а также обучающиеся ординатуры. Больше всего заявок на стипендию было подано из вузов Тюмени, Санкт-Петербурга, Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий и Ямальского многопрофильного колледжа. Ранее URA.RU сообщало, что подачу документов на губернаторские стипендии в ЯНАО открыли 30 января. Размер стипендии составляет 10 000 рублей.