В Ельцин Центре отдали галерею под коллекцию иноагента

В Ельцин Центре открыли выставку картин из коллекции Евгения Ройзмана*

08 декабря 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

За 150 рублей можно будет увидеть работы уральских художников, которые с 1987 года собирал Евгений Ройзман (признан иноагентом в РФ) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ельцин Центре состоялась презентация выставки «Выбрал дорогу — не сворачивай!», на которой представлены работы из коллекции экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Экспозиция станет доступна екатеринбуржцам с 9 декабря. После ее окончания часть работ распродадут. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Выставку мы задумали в начале года, довольно долго с Евгением Вадимовичем это обсуждали. У него действительно очень большая коллекция, и он сам иногда не знает, что у него есть, потому что он буквально живет внутри искусства: у него висят работы дома, в офисе, у него они кругом», — рассказала куратор арт-галереи Ельцин Центра Марина Мерицкевич. Собрание представляет собой историю уральского искусства: здесь есть картины конца XIX-начала XX века с классическими библейскими мотивами, работы соцреализма, множество живописи, которая симпатична Ройзману, а также есть три картины с самим экс-мэром Екатеринбурга — на одной из них он в отличной физической форме борется со львом. Всего на выставке представлено около 300 картин, многие из них куплены у самих художников, некоторые появились в коллекции благодаря аукционам, а две работы и вовсе были найдены возле мусорных баков. «Фигура коллекционера очень сильно влияет на то, какие именно работы он выбирает к себе в коллекцию. <…> Здесь — это про интерес конкретного человека, дружеские связи и сеть взаимодействий», — пояснила представитель арт-галереи. Посетить выставку можно будет с 9 декабря до 29 января 2023 года. Время для посещения арт-галереи ограничат лишь 17 декабря из-за ярмарки коллекционеров Collectio! — выставочная площадка будет работать с 14.00 до 20.00. После окончания выставки часть коллекции закрепят за «Фондом Ройзмана» — картины будут продаваться на аукционах, а вырученные деньги отправятся в благотворительную организацию. Работы одного из любимых художников Ройзмана — Миши Брусиловского, по плану должны занять отдельный музей имени уральского живописца. Остальная часть коллекции станет вкладом в общество поддержки художников: с помощью этой организации планируется поддерживать начинающих творцов, покупать работы других деятелей и помогать вдовам и семьям художников. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России. Друг экс-мэра Екатеринбурга Брусиловский изобразил его отважным героем с ярко выраженным прессом Фото: корреспондент URA.RU Но есть и более узнаваемый образ политика Фото: корреспондент URA.RU На выставке есть даже эскизы к картинам. Например, две работы с пожаром у одного из уральских художников заказывали сами спасатели Фото: корреспондент URA.RU Картины носят разный характер и посыл Фото: корреспондент URA.RU В собрании есть работы 2022 года (картина справа) Фото: корреспондент URA.RU Многие образы узнаваемы для любого екатеринбуржца Фото: корреспондент URA.RU Выставка откроется 9 декабря Фото: корреспондент URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ельцин Центре состоялась презентация выставки «Выбрал дорогу — не сворачивай!», на которой представлены работы из коллекции экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Экспозиция станет доступна екатеринбуржцам с 9 декабря. После ее окончания часть работ распродадут. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Выставку мы задумали в начале года, довольно долго с Евгением Вадимовичем это обсуждали. У него действительно очень большая коллекция, и он сам иногда не знает, что у него есть, потому что он буквально живет внутри искусства: у него висят работы дома, в офисе, у него они кругом», — рассказала куратор арт-галереи Ельцин Центра Марина Мерицкевич. Собрание представляет собой историю уральского искусства: здесь есть картины конца XIX-начала XX века с классическими библейскими мотивами, работы соцреализма, множество живописи, которая симпатична Ройзману, а также есть три картины с самим экс-мэром Екатеринбурга — на одной из них он в отличной физической форме борется со львом. Всего на выставке представлено около 300 картин, многие из них куплены у самих художников, некоторые появились в коллекции благодаря аукционам, а две работы и вовсе были найдены возле мусорных баков. «Фигура коллекционера очень сильно влияет на то, какие именно работы он выбирает к себе в коллекцию. <…> Здесь — это про интерес конкретного человека, дружеские связи и сеть взаимодействий», — пояснила представитель арт-галереи. Посетить выставку можно будет с 9 декабря до 29 января 2023 года. Время для посещения арт-галереи ограничат лишь 17 декабря из-за ярмарки коллекционеров Collectio! — выставочная площадка будет работать с 14.00 до 20.00. После окончания выставки часть коллекции закрепят за «Фондом Ройзмана» — картины будут продаваться на аукционах, а вырученные деньги отправятся в благотворительную организацию. Работы одного из любимых художников Ройзмана — Миши Брусиловского, по плану должны занять отдельный музей имени уральского живописца. Остальная часть коллекции станет вкладом в общество поддержки художников: с помощью этой организации планируется поддерживать начинающих творцов, покупать работы других деятелей и помогать вдовам и семьям художников. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.