Путин наградил мальчика Федора из Брянской области медалью «За отвагу». Скрин

27 марта 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о награждении Федора медалью «За отвагу» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область Мальчик Федор, который получил ранение во время атаки украинской ДРГ по Брянской области был награжден медалью «За отвагу» указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные пари исполнении гражданского долга, наградить медалью „За отвагу“ Симоненко Федора Витальевича», — говорится на сайте . Ранее мальчик был награжден медалью «Доблесть и отвага» от председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области 2 марта. Во время атаки они захватили заложников и обстреляли автомобиль. В тот момент мальчик Федор получил ранение. Однако оно не помешало ему помочь двум девочкам спрятаться в лесу и переждать атаку ДРГ. После отступления диверсантов мальчик отправился в больницу. В Госдуме РФ отмечали, что нападение украинских диверсантов копирует террористические атаки банды Басаева. Скрин: Официальный интернет-портал правовой информации

Мальчик Федор, который получил ранение во время атаки украинской ДРГ по Брянской области был награжден медалью «За отвагу» указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные пари исполнении гражданского долга, наградить медалью „За отвагу“ Симоненко Федора Витальевича», — говорится на сайте. Ранее мальчик был награжден медалью «Доблесть и отвага» от председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области 2 марта. Во время атаки они захватили заложников и обстреляли автомобиль. В тот момент мальчик Федор получил ранение. Однако оно не помешало ему помочь двум девочкам спрятаться в лесу и переждать атаку ДРГ. После отступления диверсантов мальчик отправился в больницу. В Госдуме РФ отмечали, что нападение украинских диверсантов копирует террористические атаки банды Басаева.