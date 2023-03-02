Украинские диверсанты атаковали Брянскую область и захватили заложников: главное к вечеру 2 марта

ДРГ обстреляла местных жителей Брянской области
новость из сюжетаУкраинские диверсанты атаковали Брянскую область
Сегодня, 2 марта, диверсионно-разведывательная группа с территории Украины напала на Брянскую область. В результате ЧП было убито два человека. URA.RU приводит главные новости о нападении украинских боевиков.
- Губернатор Белгородской области Александр Богомаз сообщил о проникновении ДРГ с территории Украины в Брянскую область. Он уточнил, что боевики ранили ребенка и убили местного жителя.
- Боевики взяли в заложники несколько местных жителей. Об этом сообщили экстренные службы, не назвав точно число заложников.
- После этого в Брянской началось совещание из-за ситуации с заложниками. Об этом URA.RU сообщили в районной администрации.
- В ситуацию вмешались ФСБ и ВС России. Они начали бой с украинскими диверсантами.
- Украинская ДРГ попыталась проникнуть в школы, однако встретила сопротивление. Об этом сообщили в администрации региона.
- Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку украинских боевиков. Он назвал их действия террористическими из-за того, что они обстреляли гражданских лиц.
- Украинские боевики покинули регион спустя несколько часов пребывания там. Об этом сообщили очевидцы события.
- Глава Чечни Разман Кадыров призвал устроить «войну без правил» с Украиной. Он также отметил, что следует ввести военное положение на некоторых территориях России.
- Ответственность за атаку украинских диверсантов взяло на себя подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Русский добровольческий корпус». Данная группировка была образована в августе 2022 года и состоит в ВСУ.
- Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что число жертв увеличилось до двух человек. Мальчик, который ранее был ранен, находится в больнице.
- Атака украинской ДРГ копирует террористические атаки банды Басаева, заметил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Брянская область подверглась атаке диверсантов с Украины
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