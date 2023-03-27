ЧВК «Вагнер»: ВСУ уничтожают жилые дома в Бахмуте, применяя тактику выжженной земли 27 марта 2023 в 18:16 Размер текста - 17 + Украина атаковала жилые дома на юге Бахмута, пожаловались местные жители Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ применили под Бахмутом тактику выжженной земли и уничтожили жилой сектор на юге города. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер». «Украинские силовики уничтожают все, что ранее сдали», — сообщил боец ЧВК «Вагнер» в разговоре с корреспондентом РИА Новости. Отмечается, что ВСУ уничтожили жилой сектор во время применения тактики выжженной земли. Журналист агентства опросил местных жителей на южной части Бахмута. Они отметили, что за последние три дня четыре раза прилетали снаряды, которые пробили крышу. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Осенью бойцы ЧВК «Вагнера» взяли под контроль близлежащие населенные пункты для тактического окружения города. С 31 декабря между солдатами ЧВК и ВСУ начались уличные бои. 20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют около 70% Бахмута, сообщает RT. ВСУ применили под Бахмутом тактику выжженной земли и уничтожили жилой сектор на юге города. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер». «Украинские силовики уничтожают все, что ранее сдали», — сообщил боец ЧВК «Вагнер» в разговоре с корреспондентом РИА Новости. Отмечается, что ВСУ уничтожили жилой сектор во время применения тактики выжженной земли. Журналист агентства опросил местных жителей на южной части Бахмута. Они отметили, что за последние три дня четыре раза прилетали снаряды, которые пробили крышу. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. Осенью бойцы ЧВК «Вагнера» взяли под контроль близлежащие населенные пункты для тактического окружения города. С 31 декабря между солдатами ЧВК и ВСУ начались уличные бои. 20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют около 70% Бахмута, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям