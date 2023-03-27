Полковник объяснил новый способ РФ воздействовать на Украину помимо спецоперации

Полковник Чмутин напомнил о ядерном оружии, которое было на Украине в 1991 году

28 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии является важнейшей частью СВО, отметил Чмутин Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия размещает свое тактическое ядерное оружие на новой территории, в Белоруссии, как это было в 1991 году, для создания глобальной стратегической безопасности. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Спецоперация — это один из инструментов принуждения Украины, а в целом коллективного Запада, к демилитаризации и денацификации. А еще сюда можно добавить, уже об этом сказал Путин при встрече с Си, что это вопрос глобальной безопасности стратегической. Поэтому заявление президента [РФ Владимира Путина] о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси является продолжением этой темы. Более того, оно является одним из важнейших компонентов СВО. На территории пяти европейских стран размещено тактическое ядерное вооружение США, поэтому мы сейчас разместим его в союзном государстве и время доставки до Германии, Бельгии, Голландии, Италии, где это западное оружие размещено, сократиться вдвое, а то и более», — заявил Чмутин корреспонденту агентства. Полковник уточнил, что это не идет вразрез с желанием Украины вернуть границы 1991-го года. «Они [Украина и западные партнеры] сейчас говорят о географических, территориальных границах, что надо вернуть к 1991-му году. Мы сейчас говорим не о географии, а о геополитике. Так вот в геополитическом понимании тогда СССР обладал ядерным оружием на территории четырех нынешних государств — России, Беларуси, Украине и Казахстане. Мы начинаем это делать», — уточнил он. Президент РФ заявил о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия 25 марта. Евросоюз сразу же пригрозил стране новыми санкциями в ответ на это решение. В Верховной Раде же допустили открытие нового фронта в спецоперации — против Белоруссии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия размещает свое тактическое ядерное оружие на новой территории, в Белоруссии, как это было в 1991 году, для создания глобальной стратегической безопасности. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Спецоперация — это один из инструментов принуждения Украины, а в целом коллективного Запада, к демилитаризации и денацификации. А еще сюда можно добавить, уже об этом сказал Путин при встрече с Си, что это вопрос глобальной безопасности стратегической. Поэтому заявление президента [РФ Владимира Путина] о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси является продолжением этой темы. Более того, оно является одним из важнейших компонентов СВО. На территории пяти европейских стран размещено тактическое ядерное вооружение США, поэтому мы сейчас разместим его в союзном государстве и время доставки до Германии, Бельгии, Голландии, Италии, где это западное оружие размещено, сократиться вдвое, а то и более», — заявил Чмутин корреспонденту агентства. Полковник уточнил, что это не идет вразрез с желанием Украины вернуть границы 1991-го года. «Они [Украина и западные партнеры] сейчас говорят о географических, территориальных границах, что надо вернуть к 1991-му году. Мы сейчас говорим не о географии, а о геополитике. Так вот в геополитическом понимании тогда СССР обладал ядерным оружием на территории четырех нынешних государств — России, Беларуси, Украине и Казахстане. Мы начинаем это делать», — уточнил он. Президент РФ заявил о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия 25 марта. Евросоюз сразу же пригрозил стране новыми санкциями в ответ на это решение. В Верховной Раде же допустили открытие нового фронта в спецоперации — против Белоруссии.