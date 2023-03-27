В Верховной Раде не исключили открытия второго фронта — против Белоруссии

27 марта 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Давид Арахамия считает, что возможным открытие второго фронта против Белоруссии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие, то Украина развернет против этой страны второй фронт. Об этом заявил депутат Верховной Рады Давид Арахамия. Новость по теме Как устроены и чем опасны снаряды с обедненным ураном «Если они [в России] действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, я думаю, более чем тысяча километров потенциального фронта с Белоруссией», — заявил Давид Арахамия в прямом эфире британского телеканала Sky News. Он добавил, что в таком случае, украинской армии понадобятся еще восемь бригад новых военнослужащих для работы на этом фронте. Президент России Владимир Путин объявил, что РФ договорилась с Белоруссией о передаче ей тактического ядерного оружия. Он отметил, что это стало вынужденным шагом после того, как Британия заявила об отправке украинской армии боеприпасов с сердечниками из обедненного урана. Такой уран менее радиоактивный, чем природный, тем не менее он также излучает радиацию и проникает в почву и воду. Путин отметил, что удивлен решением Украины применить такое оружие против граждан, которых считает своими, передает RT.

Если Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие, то Украина развернет против этой страны второй фронт. Об этом заявил депутат Верховной Рады Давид Арахамия. «Если они [в России] действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, я думаю, более чем тысяча километров потенциального фронта с Белоруссией», — заявил Давид Арахамия в прямом эфире британского телеканала Sky News. Он добавил, что в таком случае, украинской армии понадобятся еще восемь бригад новых военнослужащих для работы на этом фронте. Президент России Владимир Путин объявил, что РФ договорилась с Белоруссией о передаче ей тактического ядерного оружия. Он отметил, что это стало вынужденным шагом после того, как Британия заявила об отправке украинской армии боеприпасов с сердечниками из обедненного урана. Такой уран менее радиоактивный, чем природный, тем не менее он также излучает радиацию и проникает в почву и воду. Путин отметил, что удивлен решением Украины применить такое оружие против граждан, которых считает своими, передает RT.