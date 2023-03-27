В Верховной Раде не исключили открытия второго фронта — против Белоруссии

Если Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие, то Украина развернет против этой страны второй фронт. Об этом заявил депутат Верховной Рады Давид Арахамия.
«Если они [в России] действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, я думаю, более чем тысяча километров потенциального фронта с Белоруссией», — заявил Давид Арахамия в прямом эфире британского телеканала Sky News. Он добавил, что в таком случае, украинской армии понадобятся еще восемь бригад новых военнослужащих для работы на этом фронте.
Президент России Владимир Путин объявил, что РФ договорилась с Белоруссией о передаче ей тактического ядерного оружия. Он отметил, что это стало вынужденным шагом после того, как Британия заявила об отправке украинской армии боеприпасов с сердечниками из обедненного урана. Такой уран менее радиоактивный, чем природный, тем не менее он также излучает радиацию и проникает в почву и воду. Путин отметил, что удивлен решением Украины применить такое оружие против граждан, которых считает своими, передает RT.
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