RT: Костомаров готовится к протезированию и реабилитации

27 марта 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров идет на поправку, сообщает источник RT Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Фигурист Роман Костомаров готовится к реабилитации и протезированию. Об этом сообщает RT. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, никаких операций больше не планируется. «Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию», — сообщает RT со ссылкой на собственный источник. Фигуриста отключили от аппарата ИВЛ, все операции проведены. Костомаров постоянно находится в сознании и готовится к реабилитации. Роман Костомаров попал в реанимацию в начале января с пневмонией. Из-за заболевания началось осложнение, из-за которого спортсмена поразила гангрена. Костомаров пережил несколько операций по ампутации отмерших тканей.

Фигурист Роман Костомаров готовится к реабилитации и протезированию. Об этом сообщает RT. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, никаких операций больше не планируется. «Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию», — сообщает RT со ссылкой на собственный источник. Фигуриста отключили от аппарата ИВЛ, все операции проведены. Костомаров постоянно находится в сознании и готовится к реабилитации. Роман Костомаров попал в реанимацию в начале января с пневмонией. Из-за заболевания началось осложнение, из-за которого спортсмена поразила гангрена. Костомаров пережил несколько операций по ампутации отмерших тканей.