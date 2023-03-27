RT: Костомаров готовится к протезированию и реабилитации

Фигурист Роман Костомаров готовится к реабилитации и протезированию. Об этом сообщает RT. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, никаких операций больше не планируется.
«Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию», — сообщает RT со ссылкой на собственный источник. Фигуриста отключили от аппарата ИВЛ, все операции проведены. Костомаров постоянно находится в сознании и готовится к реабилитации.
Роман Костомаров попал в реанимацию в начале января с пневмонией. Из-за заболевания началось осложнение, из-за которого спортсмена поразила гангрена. Костомаров пережил несколько операций по ампутации отмерших тканей.
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