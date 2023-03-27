RT: Костомаров готовится к протезированию и реабилитации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Роман Костомаров идет на поправку, сообщает источник RT Фото:
новость из сюжета
Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров готовится к реабилитации и протезированию. Об этом сообщает RT. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, никаких операций больше не планируется.

«Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию», — сообщает RT со ссылкой на собственный источник. Фигуриста отключили от аппарата ИВЛ, все операции проведены. Костомаров постоянно находится в сознании и готовится к реабилитации.

Роман Костомаров попал в реанимацию в начале января с пневмонией. Из-за заболевания началось осложнение, из-за которого спортсмена поразила гангрена. Костомаров пережил несколько операций по ампутации отмерших тканей.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Фигурист Роман Костомаров готовится к реабилитации и протезированию. Об этом сообщает RT. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, никаких операций больше не планируется. «Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию», — сообщает RT со ссылкой на собственный источник. Фигуриста отключили от аппарата ИВЛ, все операции проведены. Костомаров постоянно находится в сознании и готовится к реабилитации. Роман Костомаров попал в реанимацию в начале января с пневмонией. Из-за заболевания началось осложнение, из-за которого спортсмена поразила гангрена. Костомаров пережил несколько операций по ампутации отмерших тканей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...