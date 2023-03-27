Штурмовая авиация ВКС России готова к контрнаступлению Украины

28 марта 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

Летчики штурмовой авиации готовы отражать атаки противника Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пилоты Воздушно-космических сил (ВКС) России находятся в полной боевой готовности к отражению возможного контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал один из летчиков авиации. «Мы будем ждать возможное контрнаступление ВСУ и мы готовы его отразить», — передает слова пилота РИА Новости. Он добавил, что в рядах ВКС РФ в курсе готовящихся планов будущего контрнаступления со стороны украинской армии и выразил уверенность в том, что летчики штурмовой авиации не допустят противника к рубежам российских войск. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что ВСУ планируют начать наступление на запорожском направлении. По его словам, наступление может начаться в ближайшие дни. Бывший советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович выразил мнение, что при отсутствии дальнобойных орудий контрнаступление ВСУ будет сопровождаться большими потерями, передает RT. По имеющейся информации, украинская армия на запорожском направлении сосредоточила около 75 тысяч военнослужащих, которая в будущем может быть использована в наступлении, пишет «Национальная служба новостей».

Пилоты Воздушно-космических сил (ВКС) России находятся в полной боевой готовности к отражению возможного контрнаступления со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал один из летчиков авиации. «Мы будем ждать возможное контрнаступление ВСУ и мы готовы его отразить», — передает слова пилота РИА Новости. Он добавил, что в рядах ВКС РФ в курсе готовящихся планов будущего контрнаступления со стороны украинской армии и выразил уверенность в том, что летчики штурмовой авиации не допустят противника к рубежам российских войск. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что ВСУ планируют начать наступление на запорожском направлении. По его словам, наступление может начаться в ближайшие дни. Бывший советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович выразил мнение, что при отсутствии дальнобойных орудий контрнаступление ВСУ будет сопровождаться большими потерями, передает RT. По имеющейся информации, украинская армия на запорожском направлении сосредоточила около 75 тысяч военнослужащих, которая в будущем может быть использована в наступлении, пишет «Национальная служба новостей».