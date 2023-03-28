Ким Чен Ын назвал главного врага Северной Кореи

Глава КНДР Ким Чен Ын: ядерное оружие КНДР необходимо для предотвращения войны
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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Ядерное оружие КНДР служит для предотвращения войны в регионе, заявил Ким Чен Ын Фото:

Главным врагом Северной Кореи является война и ядерная катастрофа. Об заявил глава северокорейского государства Ким Чен Ын.

«Врагом, против которого должны сражаться ядерные силы КНДР, является война и ядерная катастрофа», — передает слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Он также добавил, что Северная Корея прошла тяжелый путь для достижения обладания должного уровня ядерного потенциала. Сама программа увеличения ядерных сил предназначена для установления в регионе безопасности и стабильности КНДР, заключил глава государства.

Ранее в Северной Корее отчитались о создании подводного ядерного беспилотника, который может вызвать мощное цунами. Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова к использованию ядерного оружия в любой момент, передает RT. В США признали риск возможной будущей ядерной войны с КНДР, пишет «Национальная служба новостей».

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Главным врагом Северной Кореи является война и ядерная катастрофа. Об заявил глава северокорейского государства Ким Чен Ын. «Врагом, против которого должны сражаться ядерные силы КНДР, является война и ядерная катастрофа», — передает слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Он также добавил, что Северная Корея прошла тяжелый путь для достижения обладания должного уровня ядерного потенциала. Сама программа увеличения ядерных сил предназначена для установления в регионе безопасности и стабильности КНДР, заключил глава государства. Ранее в Северной Корее отчитались о создании подводного ядерного беспилотника, который может вызвать мощное цунами. Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова к использованию ядерного оружия в любой момент, передает RT. В США признали риск возможной будущей ядерной войны с КНДР, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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