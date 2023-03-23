КНДР провела испытания беспилотника, способного вызвать мощное радиоактивное цунами

24 марта 2023 в 03:26 Размер текста - 17 +

При испытаниях присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела испытания новой системы подводного ядерного оружия способного вызвать мощное радиоактивное цунами. Об этом сообщил журналист информагентсва Yonhap News Сын Вук Ким. «В результате испытаний точно оценены все тактико-технические характеристики и навигационные технические показатели ядерного беспилотного ударного аппарата, проверены надежность и безопасность, полностью подтверждены летальные ударные возможности», — пишет Ким. По его словам, испытания проходили в присутствии председателя Комиссии по государственным делам Ким Чен Ына. Автор отметил, что подводную наступательную систему оружия назвали «секретным оружием», там указали, что оружие было названо «Ядерным беспилотным ударным судном Цунами» на 8-м съезде Трудовой партии Кореи и прошла более 2 раундов различных заключительных этапов испытаний за последние два года после съезда партии», — сообщает издание. Ранее стало известно, что в КНДР за сутки около 800 тысяч граждан захотели поступить на военную службу, чтобы «искоренить американских империалистов», пишет газета Rodong Sinmun, так как правительство США ранее решило направить в Японское море атомный авианосец для поддержки Японии и Южной Кореи в случае проведения КНДР ядерных испытаний. В Вашингтоне заявили, что Россия и ряд ее союзников, в частности КНДР и КНР, представляют серьезную угрозу для национальной безопасности страны. Глава департамента МИД Северной Кореи Квон Чжон Гын, предупредил, что развертывание стратегического вооружения США вблизи границ КНДР и совместные военные учения с Южной Кореей могут послужить для северокорейских властей объявлением войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела испытания новой системы подводного ядерного оружия способного вызвать мощное радиоактивное цунами. Об этом сообщил журналист информагентсва Yonhap News Сын Вук Ким. «В результате испытаний точно оценены все тактико-технические характеристики и навигационные технические показатели ядерного беспилотного ударного аппарата, проверены надежность и безопасность, полностью подтверждены летальные ударные возможности», — пишет Ким. По его словам, испытания проходили в присутствии председателя Комиссии по государственным делам Ким Чен Ына. Автор отметил, что подводную наступательную систему оружия назвали «секретным оружием», там указали, что оружие было названо «Ядерным беспилотным ударным судном Цунами» на 8-м съезде Трудовой партии Кореи и прошла более 2 раундов различных заключительных этапов испытаний за последние два года после съезда партии», — сообщает издание. Ранее стало известно, что в КНДР за сутки около 800 тысяч граждан захотели поступить на военную службу, чтобы «искоренить американских империалистов», пишет газета Rodong Sinmun, так как правительство США ранее решило направить в Японское море атомный авианосец для поддержки Японии и Южной Кореи в случае проведения КНДР ядерных испытаний. В Вашингтоне заявили, что Россия и ряд ее союзников, в частности КНДР и КНР, представляют серьезную угрозу для национальной безопасности страны. Глава департамента МИД Северной Кореи Квон Чжон Гын, предупредил, что развертывание стратегического вооружения США вблизи границ КНДР и совместные военные учения с Южной Кореей могут послужить для северокорейских властей объявлением войны.