Курганское УМВД заплатит сотни тысяч за смертельное ДТП сотрудника

Курганец погиб в ДТП под колесами автомобиля полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

УМВД по Курганской области выплатит компенсацию в размере 660 тысяч рублей семье пешехода, погибшего в ДТП с участием сотрудника полиции. Информация появилась в материалах дела, рассмотренного в областном суде.

«Управляя служебным автомобилем УАЗ Патриот <…> осуществил наезд на мужа, в результате чего последний скончался на месте. В момент ДТП <….> находился при исполнении служебных обязанностей в УМВД России. В пользу истца и несовершеннолетних [детей] взыскана компенсация морального вреда в размере 220 000 руб. каждому», — приводятся подробности происшествия в материалах суда.

Сотрудник полиции на служебном УАЗ в вечернее время наехал на нетрезвого пешехода. Мужчина переходил дорогу к магазину в неположенном месте и упал. Полицейский наехал на лежащего мужчину, который умер от травм.

Трое родных погибшего потребовали компенсацию от управления полиции за потерю родственника в размере одного млн рублей каждому. Размеры требования были сокращены в 4,5 раза из-за вины погибшего в ДТП.

Апелляционный суд рассмотрел заявление УМВД об отмене компенсации. «Оснований для изменения размера компенсации морального вреда с учетом представленных доказательств судебная коллегия не усматривает», — говорится в решении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор росгвардейцу, насмерть сбившего ребенка. Мужчину признали виновным после полутора лет судебных заседаний и вмешательства в дело главы СКР России Александра Бастрыкина.