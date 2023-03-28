28 марта 2023

Сенатор сравнил конфликт на Украине с войной во Вьетнаме

Сенатор Андрей Климов сравнил конфликт на Украине с войной во Вьетнаме
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Сенатор Андрей Климов, интервью. Москва, климов андрей
США устроили второй Вьетнам у российских границ, считает сенатор Андрей Климов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США устроили Вьетнам у границ России. Украина для Штатов — это просто театр военных действий против РФ, сказал в интервью URA.RU зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Они [США] устроили Вьетнам у наших границ. Они даже не скрывают, для чего им это. Для них Украина — это просто театр военных действий против России. Это не про Украину. Их не волнует украинский народ», — убежден Климов.

По словам сенатора, украинский конфликт может и закончиться примерно так же, как это было во Вьетнаме, — когда США поймут, что оказались в тупике, и ситуация для них будет безнадежной. «Это может произойти, когда они поймут, что этот путь для них тупиковый, и, кроме неприятностей, он им ничего не приносит. Так было в 1973—1975 годах, когда США прекратили войну во Вьетнаме. Они поняли, что-либо кончатся США, либо они уступят Вьетнам», — отметил Андрей Климов.

Тогда, напомнил Климов, Третья мировая не случилась, хотя «советские летчики сбили во Вьетнаме сотни американских беспилотников, больше тысячи боевых самолетов». «Но именно после этого был Хельсинский акт (заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе), совместный космический проект „Союз — Аполлон“, была разрядка. США вышли из Вьетнама с огромным количеством гробов, инвалидов», — напомнил Климов.

Спецоперация ВС РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. В сентябре 2022 года в Россию были приняты четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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США устроили Вьетнам у границ России. Украина для Штатов — это просто театр военных действий против РФ, сказал в интервью URA.RU зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Они [США] устроили Вьетнам у наших границ. Они даже не скрывают, для чего им это. Для них Украина — это просто театр военных действий против России. Это не про Украину. Их не волнует украинский народ», — убежден Климов. По словам сенатора, украинский конфликт может и закончиться примерно так же, как это было во Вьетнаме, — когда США поймут, что оказались в тупике, и ситуация для них будет безнадежной. «Это может произойти, когда они поймут, что этот путь для них тупиковый, и, кроме неприятностей, он им ничего не приносит. Так было в 1973—1975 годах, когда США прекратили войну во Вьетнаме. Они поняли, что-либо кончатся США, либо они уступят Вьетнам», — отметил Андрей Климов. Тогда, напомнил Климов, Третья мировая не случилась, хотя «советские летчики сбили во Вьетнаме сотни американских беспилотников, больше тысячи боевых самолетов». «Но именно после этого был Хельсинский акт (заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе), совместный космический проект „Союз — Аполлон“, была разрядка. США вышли из Вьетнама с огромным количеством гробов, инвалидов», — напомнил Климов. Спецоперация ВС РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. В сентябре 2022 года в Россию были приняты четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
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