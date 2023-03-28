Военный аналитик объяснил, зачем Запад активно пугает наступлением на Крым

Военный аналитик Михайлов: США убеждают Европу передавать оружие для наступления на Крым

29 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

ВСУ не хватит поставленных вооружений для контрнаступления, считает аналитик Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США хотят создать видимость готовности Украины к завоеванию Крыма и Донбасса для того, чтобы страны Европы продолжали накачивать Киев оружием. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Все, что говорится вокруг Крыма и Донбасса Вашингтоном — это информационно-пропагандистский кейс для поддержки боевого духа Украины и большая рекламная акция для европейских партнеров. Мол, мы пока не выходим из Украины, не перешли к тому этапу, когда из нее будем выходить с красивым лицом. Пока еще поддерживаем, пока еще накачиваем, поэтому продолжайте двигаться в том же направлении», — сказал Александр Михайлов. Однако Украина не сможет военным путем захватить Крым и Донбасс из-за нехватки техники и бойцов. «Я не верю в военный сценарий отвоевания Крыма и Донбасса у России. При всем желании тех накопленных вооружений, которые пригнаны из Запада и сконцентрированы у границ новых регионов РФ, не думаю, что этой группировки хватит для того, чтобы решить вопрос со взятием под контроль Крыма и Донбасс», — отметил он. Ранее британский журналист Марк Беннеттс из издания The Times в своем материале заявил, что США добиваются от Украины контрнаступления. По планам Вашингтона, ВСУ должны будут захватить российские регионы Крым, Севастополь, Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР. При этом экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина столкнется с полным уничтожением в течение полутора лет, если не получится урегулировать украинский конфликт уже сейчас. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США хотят создать видимость готовности Украины к завоеванию Крыма и Донбасса для того, чтобы страны Европы продолжали накачивать Киев оружием. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Все, что говорится вокруг Крыма и Донбасса Вашингтоном — это информационно-пропагандистский кейс для поддержки боевого духа Украины и большая рекламная акция для европейских партнеров. Мол, мы пока не выходим из Украины, не перешли к тому этапу, когда из нее будем выходить с красивым лицом. Пока еще поддерживаем, пока еще накачиваем, поэтому продолжайте двигаться в том же направлении», — сказал Александр Михайлов. Однако Украина не сможет военным путем захватить Крым и Донбасс из-за нехватки техники и бойцов. «Я не верю в военный сценарий отвоевания Крыма и Донбасса у России. При всем желании тех накопленных вооружений, которые пригнаны из Запада и сконцентрированы у границ новых регионов РФ, не думаю, что этой группировки хватит для того, чтобы решить вопрос со взятием под контроль Крыма и Донбасс», — отметил он. Ранее британский журналист Марк Беннеттс из издания The Times в своем материале заявил, что США добиваются от Украины контрнаступления. По планам Вашингтона, ВСУ должны будут захватить российские регионы Крым, Севастополь, Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР. При этом экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина столкнется с полным уничтожением в течение полутора лет, если не получится урегулировать украинский конфликт уже сейчас.