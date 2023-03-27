27 марта 2023

Оттаявшие ямы и грязные дороги: фоторепортаж весеннего Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые дороги. Курган , лужа, разбитые дороги, яма на дороге
После схода снега ямы заполнились талыми водами Фото:

В Кургане в конце марта с улиц начал пропадать снежный покров. Вместе со сходом снега горожане стали замечать на дорогах ямы. Корреспондент URA.RU проверил участки нескольких улиц, которые находятся недалеко от центра города.

Фотокорреспондент заметил ямы на участках улиц Зорге, Радионова и Урицкого. «Машины с трудом проезжают по этим ямам. Сейчас в этих углублениях скапливается талая вода», — объяснил корреспондент.

Ранее из-за талых вод из дома не могла выйти 99-летняя участница Великой Отечественной войны, которая проживет в селе Введенское Курганской области. Позже на место выехал трактор и очистил переулок от снега, а сотрудники подрядной организации сделали искусственный ручеек, чтобы вода не скапливалась в переулке. Этой ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Разбитые дороги. Курган
Наиболее сильно после схода снега деформируются дороги с щебеночным покрытием
Фото:
Разбитые дороги. Курган
Машины с трудом преодолевали участки с ямами
Фото:
Разбитые дороги. Курган
В некоторых местах после схода снега можно увидеть ямы, которые были там ранее
Фото:
Разбитые дороги. Курган
Пешеходам периодически приходится искать альтернативные маршруты, чтобы обойти лужи
Фото:
Разбитые дороги. Курган
Вместе со снегом с некоторых дорог сходит покрытие
Фото:

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В Кургане в конце марта с улиц начал пропадать снежный покров. Вместе со сходом снега горожане стали замечать на дорогах ямы. Корреспондент URA.RU проверил участки нескольких улиц, которые находятся недалеко от центра города. Фотокорреспондент заметил ямы на участках улиц Зорге, Радионова и Урицкого. «Машины с трудом проезжают по этим ямам. Сейчас в этих углублениях скапливается талая вода», — объяснил корреспондент. Ранее из-за талых вод из дома не могла выйти 99-летняя участница Великой Отечественной войны, которая проживет в селе Введенское Курганской области. Позже на место выехал трактор и очистил переулок от снега, а сотрудники подрядной организации сделали искусственный ручеек, чтобы вода не скапливалась в переулке. Этой ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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