Неизлечимо больной свердловчанин, чей отец ушел на СВО, остался без помощи медиков

28 марта 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

18-летний свердловчанин с инвалидностью нуждается в постоянной помощи специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Асбеста (Свердловская область), которая воспитывает 18-летнего сына с инвалидностью, оставили без важных льгот. Речь идет об индивидуальной программе предоставления соцуслуг (ИППСУ). У мальчика стоит диагноз — детский церебральный паралич (ДЦП). Раньше специалистов оплачивал отец ребенка, но все изменилось, когда мужчина ушел на СВО. Об этом URA.RU сообщила мама больного ребенка Евгения (фамилию просила не указывать). «Я воспитываю сына с ДЦП. Он полностью паллиативный (неизлечимо больной — прим.ред.). Каждый день я стараюсь сделать жизнь своего ребенка чуть лучше. По закону моему ребенку полагаются соцслуги. Я обращалась в местное отделение соцполитики, чтобы получить ИППСУ в полном объеме. Увидев список услуг, я была очень расстроена. Я не стала продлевать ИППСУ. Отец Кирилла является участником СВО. Он защищает родину. А вот наши интересы никто не защищает. Раньше отец Кирилла оплачивал всех специалистов. Но после его ухода возникли проблемы с финансами. Вот поэтому я и пошла в соцзащиту Асбеста», — рассказывает Евгения. Редакция URA.RU направила запрос в региональный департамент информационной политики (ДИП). «Кирилл В., инвалид с детства, самостоятельно себя не обслуживает. Являлся получателем социальных услуг в полустационарной форме в период с 15.01.2019 по 19.09.2021 по категории „ребенок-инвалид“. После 20.09.2021 по вопросу признания сына нуждающимся в социальном обслуживании родственники в управление не обращалась. За ребенком ухаживает его мама», — сказано в сообщении ДИПа. Семье была предложена форма социального обслуживания на дому с периодичностью посещения по запросу, (в том числе с ежедневным посещением) либо бригадный метод социального обслуживания на дому, чтобы один социальный работник приходил в первой половине дня, второй социальный работник — во второй половине дня. «От обеих предложений бабушка отказалась, ссылаясь на то, что ей нужно присутствие сотрудника социальной службы на дому в течение всего дня. Также была предложена стационарная форма соцобслуживания в социально — реабилитационном отделении или отделении временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. От данной формы соцобслуживания мама также отказалась», — заявили с ДИПе. В Благотворительном фонде «Мы рядом» корреспонденту URA.RU рассказали, что знают о семье и проблемах, с которыми она столкнулась. «Мы знакомы с семьей Евгении, знаем, что в семье есть ребенок с тяжелым диагнозом, с паллиативным статусом. Работать Евгения не может, так как вынуждена круглосуточно ухаживать за сыном, отца призвали в рамках частичной мобилизации, и сейчас он находится в зоне СВО. Отец помогал Евгении ухаживать за сыном. Теперь все заботы легли на плечи хрупкой женщины, которая осталась одна с неизлечимо больным сыном. Хочу обратить внимание, что семье нужны руки папы и помощь именно физическая, не только финансовая», — сообщили в фонде. В организации отметили, что, в свою очередь, социальная защита Асбеста не может предоставить весь перечень необходимых услуг Евгении и ее сыну. «Тот объем и количество социальных услуг, который предлагают, не соответствует действительности и реальной ситуации в семье. Мы со своей стороны стараемся оказать всю необходимую помощь», — резюмировали в фонде. Ранее URA.RU писало, что свердловчанку, которая в одиночку воспитывает шестилетнего сына с умственной отсталостью, оставили без льгот. Подобный случай произошел с ребенком из Невьянска, у которого аутизм. Мальчика оставили без поведенческого аналитика и психолога. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительницу Асбеста (Свердловская область), которая воспитывает 18-летнего сына с инвалидностью, оставили без важных льгот. Речь идет об индивидуальной программе предоставления соцуслуг (ИППСУ). У мальчика стоит диагноз — детский церебральный паралич (ДЦП). Раньше специалистов оплачивал отец ребенка, но все изменилось, когда мужчина ушел на СВО. Об этом URA.RU сообщила мама больного ребенка Евгения (фамилию просила не указывать). «Я воспитываю сына с ДЦП. Он полностью паллиативный (неизлечимо больной — прим.ред.). Каждый день я стараюсь сделать жизнь своего ребенка чуть лучше. По закону моему ребенку полагаются соцслуги. Я обращалась в местное отделение соцполитики, чтобы получить ИППСУ в полном объеме. Увидев список услуг, я была очень расстроена. Я не стала продлевать ИППСУ. Отец Кирилла является участником СВО. Он защищает родину. А вот наши интересы никто не защищает. Раньше отец Кирилла оплачивал всех специалистов. Но после его ухода возникли проблемы с финансами. Вот поэтому я и пошла в соцзащиту Асбеста», — рассказывает Евгения. Редакция URA.RU направила запрос в региональный департамент информационной политики (ДИП). «Кирилл В., инвалид с детства, самостоятельно себя не обслуживает. Являлся получателем социальных услуг в полустационарной форме в период с 15.01.2019 по 19.09.2021 по категории „ребенок-инвалид“. После 20.09.2021 по вопросу признания сына нуждающимся в социальном обслуживании родственники в управление не обращалась. За ребенком ухаживает его мама», — сказано в сообщении ДИПа. Семье была предложена форма социального обслуживания на дому с периодичностью посещения по запросу, (в том числе с ежедневным посещением) либо бригадный метод социального обслуживания на дому, чтобы один социальный работник приходил в первой половине дня, второй социальный работник — во второй половине дня. «От обеих предложений бабушка отказалась, ссылаясь на то, что ей нужно присутствие сотрудника социальной службы на дому в течение всего дня. Также была предложена стационарная форма соцобслуживания в социально — реабилитационном отделении или отделении временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. От данной формы соцобслуживания мама также отказалась», — заявили с ДИПе. В Благотворительном фонде «Мы рядом» корреспонденту URA.RU рассказали, что знают о семье и проблемах, с которыми она столкнулась. «Мы знакомы с семьей Евгении, знаем, что в семье есть ребенок с тяжелым диагнозом, с паллиативным статусом. Работать Евгения не может, так как вынуждена круглосуточно ухаживать за сыном, отца призвали в рамках частичной мобилизации, и сейчас он находится в зоне СВО. Отец помогал Евгении ухаживать за сыном. Теперь все заботы легли на плечи хрупкой женщины, которая осталась одна с неизлечимо больным сыном. Хочу обратить внимание, что семье нужны руки папы и помощь именно физическая, не только финансовая», — сообщили в фонде. В организации отметили, что, в свою очередь, социальная защита Асбеста не может предоставить весь перечень необходимых услуг Евгении и ее сыну. «Тот объем и количество социальных услуг, который предлагают, не соответствует действительности и реальной ситуации в семье. Мы со своей стороны стараемся оказать всю необходимую помощь», — резюмировали в фонде. Ранее URA.RU писало, что свердловчанку, которая в одиночку воспитывает шестилетнего сына с умственной отсталостью, оставили без льгот. Подобный случай произошел с ребенком из Невьянска, у которого аутизм. Мальчика оставили без поведенческого аналитика и психолога.