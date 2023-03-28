Арестованный по делу о гособоронзаказе Гайсин заявил о невиновности

28 марта 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Малик Гайсин отказывается признавать вину в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гендиректор завода «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область) Малик Гайсин, арестованный из-за обвинений в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, не признает вину. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Анастасия Пахтусова. «По поводу предъявленного обвинения — Малик Гайсин вину не признает, заявляет о своей невиновности», — отметила Пахтусова. Ранее стало известно, что Малику Гайсину предъявили обвинение по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» УК РФ. 16 марта его взяли под домашний арест. Также у бизнесмена изымают имущество. Заявление на Гайсина могли написать представители корпорации «Ростех», сообщает Е1 со ссылкой на материалы дела. Якобы своими действиями бизнесмен причинил ей и государству вред, так как хотел похитить деньги завода «Исеть», выдавая займы под проценты подконтрольным фирмам. Речь идет о сумме займов в 333 млн рублей. Защита Гайсина, в свою очередь, утверждает, что займы выплачены в полном объеме, и считает на завод «Исеть» и лично на Малика Гайсина идет спланированная рейдерская атака и запугивание, чтобы по итогу отобрать у него акции завода и другое имущество.

Гендиректор завода «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область) Малик Гайсин, арестованный из-за обвинений в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, не признает вину. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Анастасия Пахтусова. «По поводу предъявленного обвинения — Малик Гайсин вину не признает, заявляет о своей невиновности», — отметила Пахтусова. Ранее стало известно, что Малику Гайсину предъявили обвинение по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» УК РФ. 16 марта его взяли под домашний арест. Также у бизнесмена изымают имущество. Заявление на Гайсина могли написать представители корпорации «Ростех», сообщает Е1 со ссылкой на материалы дела. Якобы своими действиями бизнесмен причинил ей и государству вред, так как хотел похитить деньги завода «Исеть», выдавая займы под проценты подконтрольным фирмам. Речь идет о сумме займов в 333 млн рублей. Защита Гайсина, в свою очередь, утверждает, что займы выплачены в полном объеме, и считает на завод «Исеть» и лично на Малика Гайсина идет спланированная рейдерская атака и запугивание, чтобы по итогу отобрать у него акции завода и другое имущество.