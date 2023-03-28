Компания «Гулливер» продала гостиницу в ХМАО ради бизнеса в Челябинской области

Компания «Гулливер» продала здание гостиницы рядом с окружным перинатальным центром в Сургуте, а деньги от сделки направила на покупку гостиничного комплекса в природоохранной зоне города Чебаркуль. Об этом URA.RU сообщил представитель компании Владимир Болотов.
«Мы ее продали. Реализация проекта затянулась, и как раз пик реализации попал на развертывание кризисных явлений. Мы посмотрели и переформатировали на другой объект. В том числе за счет продажи купили гостиничный комплекс в природоохранной зоне Чебаркуля», — сообщил Болотов.
Здание недостроенной гостиницы в Сургуте приобрела фирма из Москвы. При продаже в здании оставалось произвести внутреннюю отделку. Стоимость сделки собеседник не назвал.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте решена судьба здания культового кинотеатра «Аврора». Его будут реконструировать за счет инвестора — группы компаний «Гулливер».
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