Госсекретарь США Блинкен назвал призывы России к миру «ловушкой»

28 марта 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен считает, что Россия хочет выиграть время Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Призывы России к прекращению огня на Украине якобы могут быть «циничной ловушкой» и использоваться для передышки и дальнейшего наступления. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Я думаю, мы все должны осознавать и беречься того, что выглядит как благонамеренные усилия, например, призывы к прекращению огня. То, что выглядит привлекательным на поверхности — кто же не хочет, чтобы пушки замолчали? — может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься», — цитирует Блинкена The Guardian . По его мнению, прекращение огня позволит России выиграть время и пополнить запасы для следующей атаки. В Кремле считают, что США собираются затягивать конфликт на Украине. Вашингтон стремится к эскалации и накачивает Украину оружием, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С инициативой урегулирования ситуации на Украине выступал Китай, сообщает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин высказывал уважительное отношение к мирному плану и отмечал, что его можно взять за основу решения конфликта, передает RT.

Призывы России к прекращению огня на Украине якобы могут быть «циничной ловушкой» и использоваться для передышки и дальнейшего наступления. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Я думаю, мы все должны осознавать и беречься того, что выглядит как благонамеренные усилия, например, призывы к прекращению огня. То, что выглядит привлекательным на поверхности — кто же не хочет, чтобы пушки замолчали? — может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься», — цитирует Блинкена The Guardian. По его мнению, прекращение огня позволит России выиграть время и пополнить запасы для следующей атаки. В Кремле считают, что США собираются затягивать конфликт на Украине. Вашингтон стремится к эскалации и накачивает Украину оружием, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С инициативой урегулирования ситуации на Украине выступал Китай, сообщает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин высказывал уважительное отношение к мирному плану и отмечал, что его можно взять за основу решения конфликта, передает RT.