Призывы России к прекращению огня на Украине якобы могут быть «циничной ловушкой» и использоваться для передышки и дальнейшего наступления. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Я думаю, мы все должны осознавать и беречься того, что выглядит как благонамеренные усилия, например, призывы к прекращению огня. То, что выглядит привлекательным на поверхности — кто же не хочет, чтобы пушки замолчали? — может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься», — цитирует Блинкена The Guardian. По его мнению, прекращение огня позволит России выиграть время и пополнить запасы для следующей атаки.
С инициативой урегулирования ситуации на Украине выступал Китай, сообщает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин высказывал уважительное отношение к мирному плану и отмечал, что его можно взять за основу решения конфликта, передает RT.
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Призывы России к прекращению огня на Украине якобы могут быть «циничной ловушкой» и использоваться для передышки и дальнейшего наступления. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Я думаю, мы все должны осознавать и беречься того, что выглядит как благонамеренные усилия, например, призывы к прекращению огня. То, что выглядит привлекательным на поверхности — кто же не хочет, чтобы пушки замолчали? — может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься», — цитирует Блинкена The Guardian. По его мнению, прекращение огня позволит России выиграть время и пополнить запасы для следующей атаки. В Кремле считают, что США собираются затягивать конфликт на Украине. Вашингтон стремится к эскалации и накачивает Украину оружием, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С инициативой урегулирования ситуации на Украине выступал Китай, сообщает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин высказывал уважительное отношение к мирному плану и отмечал, что его можно взять за основу решения конфликта, передает RT.