Комик из Кургана поедет на особую встречу с актерами из «Импровизации»

Комиков и стримеров собрали в Сочи для покерного турнира Фото: Размик Закарян © URA.RU

Комик Игорь Джабраилов, родившийся в Шадринске (Курганская область), примет участие в покерном турнире со стримерами и актерами из шоу «Импровизация». Призовой фонд турнира — один миллион рублей. Об этом сообщается в группе «Stream Inside» в социальной сети «ВКонтакте».

«Стали известны все участники покерного турнира среди стримеров и комиков. В нем примут участие Игорь Джабраилов, Антон Шастун, Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов, Илья Макаров, Андрей Бебуришвили, Эмир Кашоков, Сергей Горох, а также стримеры VooDooSh, Recrent, DinaBlin, iLame, SilverName, Dmirtry Lixxx, Paradeev1ch и Koreshzy», — указано в сообщении группы.

Отмечается, что турнир проходит с 28 по 30 марта. Ради соревнования участники турнира поехали в Сочи. В 2022 году курганский комик вылетел из финала турнира самым первым. 29 марта назвали имена финалистов. Чемпион станет известен 30 марта.

Игорь Джабраилов является победителем Roast Battle, участником шоу «Прожарка» на телеканале ТНТ-4. Начинал свою карьеру стендапера в шестом сезоне шоу «Comedy Баттл», где также стал победителем.