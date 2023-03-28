Челябинский профсоюз Wildberries призвал директора маркетплейса к переговорам

29 марта 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Руководство Wildberries услышало позицию профсоюза работников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Сотрудники Wildberries объявили забастовку Челябинский профсоюз работников маркетплейса Wildberries призвал директора интернет-магазина Татьяну Бакальчук сесть за стол переговоров. Как сообщили URA.RU в федерации профсоюзов региона 29 марта, это единственный способ уладить конфликт. «Профсоюзы предлагают обсудить урегулирование конфликтной ситуации, связанной с оплатой труда сотрудников, необоснованными штрафами и другими условиями работы менеджеров пунктов выдачи заказов. Предполагается, что в формате диалога удастся урегулировать конфликтную ситуацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации. По словам председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимова, переговоры позволят снизить социальную напряженность, предотвратить разрастание конфликта. Он отмечает, что для полного решения проблемы необходим системный подход. Сотрудники маркетплейса объединились в профсоюз для отстаивания своих позиций в правовом поле и уже готовят обращение в прокуратуру. Этому предшествовали забастовки по всей стране. Они начались в ответ на решение руководства интернет-магазина ввести 100-процентные штрафы за бракованные товары.

Челябинский профсоюз работников маркетплейса Wildberries призвал директора интернет-магазина Татьяну Бакальчук сесть за стол переговоров. Как сообщили URA.RU в федерации профсоюзов региона 29 марта, это единственный способ уладить конфликт. «Профсоюзы предлагают обсудить урегулирование конфликтной ситуации, связанной с оплатой труда сотрудников, необоснованными штрафами и другими условиями работы менеджеров пунктов выдачи заказов. Предполагается, что в формате диалога удастся урегулировать конфликтную ситуацию», — сообщили URA.RU в пресс-службе федерации. По словам председателя Федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимова, переговоры позволят снизить социальную напряженность, предотвратить разрастание конфликта. Он отмечает, что для полного решения проблемы необходим системный подход. Сотрудники маркетплейса объединились в профсоюз для отстаивания своих позиций в правовом поле и уже готовят обращение в прокуратуру. Этому предшествовали забастовки по всей стране. Они начались в ответ на решение руководства интернет-магазина ввести 100-процентные штрафы за бракованные товары.