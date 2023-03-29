По словам Алексея Орлова, все закупленные троллейбусы выйдут на дороги Екатеринбурга к концу года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов внепланово решил лично протестировать новый белорусский троллейбус с автономным ходом, приехавший в город по программе, одобренной президентом РФ Владимиром Путиным. А перед этим осмотрел машину в Октябрьском троллейбусном депо, передает корреспондент URA.RU.

Как писало URA.RU, при участии федерального бюджета власти закупили для Екатеринбурга 49 новых троллейбусов у белорусского предприятия «Белкоммунмаш» (БКМ). Из-за санкций поставка дважды срывалась. В уральскую столицу прибыли пока только две машины. В ближайшее время прибудут еще две.

В депо Орлов посидел за рулем троллейбуса, осмотрел салон, пообщался с директором «Гортранса» Сергеем Нугаевым. Тот поделился головной болью: современный транспорт негде обслуживать — дилеров БКМ на Урале нет. Орлов сказал, что можно будет обсудить эту тему на предстоящем «Иннопроме», где Белоруссия — генеральный партнер.

Орлов уже собирался садиться в служебную Toyota Land Cruiser, когда его профильный зам Алексей Бубнов предложил вернуться в администрацию все-таки именно на троллейбусе. «Хорошая машинка», — несколько раз повторил Орлов в пути. А под конец вспомнил, как многие города (в том числе Тюмень, где Орлов в конце «нулевых» работал с губернатором Евгением Куйвашевым) в свое время взялись отказываться от этого вида транспорта, «а потом жалели».

Кабина водителя оснащена современной системой безопасности. Например, если человек, сидящий за рулем, отворачивается или смотрит в телефон, он тут же слышит предупреждение Фото: Денис Аллаяров © URA.RU

А в салоне установлены системы подогрева и кондиционирования. И есть места для USB-зарядки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вместе с Алексеем Орловым новый троллейбус принимал спикер думы Игорь Володин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вся делегация перед поездкой протестировала валидаторы личными картами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один такой троллейбус стоит 31,1 млн рублей. У российских производителей цены выше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Троллейбусный парк Екатеринбурга давно устарел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU