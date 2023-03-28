Курганские власти пытаются отдать автобусы, подаренные Москвой

В конце 2020 года Кургану передали 20 автобусов ЛиАЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты гордумы Кургана поддержали предложение мэрии включить восемь автобусов марки ЛиАЗ, подаренных городу правительством Москвы в 2020 году, в перечень имущества, которое можно передать в пользование бизнесменам. Об этом стало известно 29 марта на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Предлагается дополнить перечень имущества для поддержки субъектов среднего и малого предпринимательства следующими позициями. <…> В связи с тем, что вступил в действие закон № 159 „Об особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества“ предлагается в перечень включить восемь автобусов марки ЛиАЗ, которые были переданы в собственность муниципалитета и сданы в длительную аренду перевозчикам», — рассказал на думе директор городского департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин.

Также в этот перечень включили два земельных участка площадью 4356 кв. м (ул. Мостостроителей в районе АГЗС) и площадью 2030 кв. м (п. Керамзитный в районе съезда на п. Затобольный). Помимо этого в список добавили помещение площадью 17 кв. м в Заозерном районе. Депутаты утвердили дополненный перечень. Представители малого и среднего бизнеса смогут получить это имущество во владение или в длительное пользование.

Ранее представители аэропорта Кургана взяли у мэрии три ЛиАЗа в десятилетнюю аренду. В конце 2020 года представители правительства Москвы передали мэрии Кургана 20 автобусов 2011 года выпуска. Мэрия провела торги, но перевозчики взяли в аренду только часть автобусов.