Пригожин назвал взятие Бахмута «величайшим поворотом в истории»

29 марта 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Бои за Бахмут почти уничтожили украинскую армию, убежден Пригожин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие Бахмута (Артемовска) бойцами ЧВК «Вагнер» станет «величайшим поворотом» в истории российско-украинского конфликта. Такое заявление сделал основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Генеральная битва ЧВК „Вагнер“ против ВСУ в Бахмуте, в которой победу одержит „Вагнер“, — это величайший поворот в этом конфликте и во всей современной истории. <…> Потому что на шахматной доске останется только российская армия, а все остальные фигуры будут убраны с нее», — цитирует Евгения Пригожина его пресс-служба в telegram-канале. Также основатель ЧВК заявил, что бои за Бахмут почти уничтожили украинскую армию. Ранее в американском институте изучения войны (ISW) написали, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли промышленный комплекс АЗОМ и зачищают территории Бахмута. Также там указали, что военные продвинулись ближе к центру города, передает MK.RU . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря Бахмута будет считаться политическим поражением для украинской армии и приведет к общему краху страны в конфликте.

Взятие Бахмута (Артемовска) бойцами ЧВК «Вагнер» станет «величайшим поворотом» в истории российско-украинского конфликта. Такое заявление сделал основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Генеральная битва ЧВК „Вагнер“ против ВСУ в Бахмуте, в которой победу одержит „Вагнер“, — это величайший поворот в этом конфликте и во всей современной истории. <…> Потому что на шахматной доске останется только российская армия, а все остальные фигуры будут убраны с нее», — цитирует Евгения Пригожина его пресс-служба в telegram-канале. Также основатель ЧВК заявил, что бои за Бахмут почти уничтожили украинскую армию. Ранее в американском институте изучения войны (ISW) написали, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли промышленный комплекс АЗОМ и зачищают территории Бахмута. Также там указали, что военные продвинулись ближе к центру города, передает MK.RU. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря Бахмута будет считаться политическим поражением для украинской армии и приведет к общему краху страны в конфликте.