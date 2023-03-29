Пригожин назвал взятие Бахмута «величайшим поворотом в истории»

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Бои за Бахмут почти уничтожили украинскую армию, убежден Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Взятие Бахмута (Артемовска) бойцами ЧВК «Вагнер» станет «величайшим поворотом» в истории российско-украинского конфликта. Такое заявление сделал основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«Генеральная битва ЧВК „Вагнер“ против ВСУ в Бахмуте, в которой победу одержит „Вагнер“, — это величайший поворот в этом конфликте и во всей современной истории. <…> Потому что на шахматной доске останется только российская армия, а все остальные фигуры будут убраны с нее», — цитирует Евгения Пригожина его пресс-служба в telegram-канале. Также основатель ЧВК заявил, что бои за Бахмут почти уничтожили украинскую армию.

Ранее в американском институте изучения войны (ISW) написали, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли промышленный комплекс АЗОМ и зачищают территории Бахмута. Также там указали, что военные продвинулись ближе к центру города, передает MK.RU. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря Бахмута будет считаться политическим поражением для украинской армии и приведет к общему краху страны в конфликте.

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Взятие Бахмута (Артемовска) бойцами ЧВК «Вагнер» станет «величайшим поворотом» в истории российско-украинского конфликта. Такое заявление сделал основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Генеральная битва ЧВК „Вагнер“ против ВСУ в Бахмуте, в которой победу одержит „Вагнер“, — это величайший поворот в этом конфликте и во всей современной истории. <…> Потому что на шахматной доске останется только российская армия, а все остальные фигуры будут убраны с нее», — цитирует Евгения Пригожина его пресс-служба в telegram-канале. Также основатель ЧВК заявил, что бои за Бахмут почти уничтожили украинскую армию. Ранее в американском институте изучения войны (ISW) написали, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли промышленный комплекс АЗОМ и зачищают территории Бахмута. Также там указали, что военные продвинулись ближе к центру города, передает MK.RU. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря Бахмута будет считаться политическим поражением для украинской армии и приведет к общему краху страны в конфликте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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