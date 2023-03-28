В Челябинской области с 1 апреля объявят особый режим

Экстренные службы готовы к пожароопасному сезону Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области с 1 апреля начнется пожароопасный сезон. Об этом говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 апреля 2023 года начала пожароопасного сезона в лесах на территории Челябинской области, за исключением: Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнего Уфалея, Златоуста и Усть-Катава. В этих территориях начало пожароопасного сезона установить с 20 апреля», — говорится в документе.

Подготовка к пожароопасному сезону в УрФО началась 27 марта. Полпред президента Владимир Якушев сообщил, что уже отлажено взаимодействие между ответственными службами.

В 2022 году пожароопасный сезон был введен в Челябинской области также 1 апреля. Этому способствовало повышение температурных показателей. Завершился сезон 14 ноября.