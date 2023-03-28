28 марта 2023

В Челябинской области с 1 апреля объявят особый режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Противопаводковые учения. Магнитогорск, мчс, снег, паводок, пожарный рукав, весна, пожарные
Экстренные службы готовы к пожароопасному сезону Фото:

В Челябинской области с 1 апреля начнется пожароопасный сезон. Об этом говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 апреля 2023 года начала пожароопасного сезона в лесах на территории Челябинской области, за исключением: Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнего Уфалея, Златоуста и Усть-Катава. В этих территориях начало пожароопасного сезона установить с 20 апреля», — говорится в документе.

Подготовка к пожароопасному сезону в УрФО началась 27 марта. Полпред президента Владимир Якушев сообщил, что уже отлажено взаимодействие между ответственными службами.

В 2022 году пожароопасный сезон был введен в Челябинской области также 1 апреля. Этому способствовало повышение температурных показателей. Завершился сезон 14 ноября.

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В Челябинской области с 1 апреля начнется пожароопасный сезон. Об этом говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить с 1 апреля 2023 года начала пожароопасного сезона в лесах на территории Челябинской области, за исключением: Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнего Уфалея, Златоуста и Усть-Катава. В этих территориях начало пожароопасного сезона установить с 20 апреля», — говорится в документе. Подготовка к пожароопасному сезону в УрФО началась 27 марта. Полпред президента Владимир Якушев сообщил, что уже отлажено взаимодействие между ответственными службами. В 2022 году пожароопасный сезон был введен в Челябинской области также 1 апреля. Этому способствовало повышение температурных показателей. Завершился сезон 14 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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