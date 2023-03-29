Рогов раскрыл сценарии наступления Киева на Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут подготовку к различным сценариям будущего контрнаступления в Запорожской области. В рамках наступления может быть проведена операция на суше, а также форсирование реки Днепр. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сценариев предстоящего большого контрнаступления может быть несколько. Идет подготовка к сухопутной операции и форсированию Днепра», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что противник планирует произвести форсирование реки в районе Энергодара и Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках подготовки к будущему наступлению провел встречу с военным руководством в Днепропетровской и подконтрольной Украине части Запорожской области, заключил Рогов.
Ранее Рогов заявлял, что ВСУ планируют начать наступление на запорожском направлении. По его словам, наступление может начаться в ближайшие дни. Однако на Западе слабо оценивают силу будущего наступления Украины, передает телеканал 360.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут подготовку к различным сценариям будущего контрнаступления в Запорожской области. В рамках наступления может быть проведена операция на суше, а также форсирование реки Днепр. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сценариев предстоящего большого контрнаступления может быть несколько. Идет подготовка к сухопутной операции и форсированию Днепра», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что противник планирует произвести форсирование реки в районе Энергодара и Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках подготовки к будущему наступлению провел встречу с военным руководством в Днепропетровской и подконтрольной Украине части Запорожской области, заключил Рогов. Ранее Рогов заявлял, что ВСУ планируют начать наступление на запорожском направлении. По его словам, наступление может начаться в ближайшие дни. Однако на Западе слабо оценивают силу будущего наступления Украины, передает телеканал 360.