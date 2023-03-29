Военный дипломат Бартош предупредил о ловушке Украины на переговорах с Россией

30 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Россия должна помнить о последствиях Минских соглашений в случае новых переговоров с Украиной Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Когда начнутся переговоры с Украиной, Россия должна помнить о Минских соглашениях, чтобы вновь не попасть в ловушку, так как Киев и его западные союзники используют это для накачивания ее оружием. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук, военный дипломат, Александр Бартош. «Нас уже обманули с Минскими договорами, когда Украина и ее западные руководители специально тянули время для того, чтобы дать Киеву подготовиться. Подготовить вооруженные силы, направить туда достаточное количество оружия и техники. Таким образом, как бы опять не попасть в ловушку, когда будут начаты переговоры. Украина и ее союзники, используют их для того, чтобы накачивать оружием эту страну», — сказал Александр Бартош. Ранее президент Украины заявил, что если ВСУ потеряют Бахмут (Артемовск), то это обрушит на Украину давление со стороны международного сообщества. По его словам, после этого Россия получит преимущество в плане призывов от западных партнеров к Украине сесть за стол переговоров и пойти на компромиссы.

Когда начнутся переговоры с Украиной, Россия должна помнить о Минских соглашениях, чтобы вновь не попасть в ловушку, так как Киев и его западные союзники используют это для накачивания ее оружием. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук, военный дипломат, Александр Бартош. «Нас уже обманули с Минскими договорами, когда Украина и ее западные руководители специально тянули время для того, чтобы дать Киеву подготовиться. Подготовить вооруженные силы, направить туда достаточное количество оружия и техники. Таким образом, как бы опять не попасть в ловушку, когда будут начаты переговоры. Украина и ее союзники, используют их для того, чтобы накачивать оружием эту страну», — сказал Александр Бартош. Ранее президент Украины заявил, что если ВСУ потеряют Бахмут (Артемовск), то это обрушит на Украину давление со стороны международного сообщества. По его словам, после этого Россия получит преимущество в плане призывов от западных партнеров к Украине сесть за стол переговоров и пойти на компромиссы.