Медведев обсудил с губернаторами набор контрактников в армию РФ

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Парад на Красной площади. Москва, медведев дмитрий, володин вячеслав
Дмитрий Медведев проверил обеспеченность ВС РФ боеприпасами Фото:

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обсудил с российскими губернаторами набор контрактников в армию. О своей рабочей поездке в Татарстан Медведев рассказал в telegram-канале.

«В ходе рабочей поездки в Татарстан на Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность Вооруженных сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения. Кроме того, с губернаторами регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, обсудили вопросы набора на военную службу по контракту», — написал Медведев в telegram-канале.

Ранее источники URA.RU сообщали, что власти РФ собираются привлечь 400 тысяч контрактников в армию. Набор запланирован на 1 апреля. В Минобороны РФ в конце прошлого года заявляли о необходимости сделать войска более профессиональными и увеличить количество военнослужащих по контракту.

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обсудил с российскими губернаторами набор контрактников в армию. О своей рабочей поездке в Татарстан Медведев рассказал в telegram-канале. «В ходе рабочей поездки в Татарстан на Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность Вооруженных сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения. Кроме того, с губернаторами регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, обсудили вопросы набора на военную службу по контракту», — написал Медведев в telegram-канале. Ранее источники URA.RU сообщали, что власти РФ собираются привлечь 400 тысяч контрактников в армию. Набор запланирован на 1 апреля. В Минобороны РФ в конце прошлого года заявляли о необходимости сделать войска более профессиональными и увеличить количество военнослужащих по контракту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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