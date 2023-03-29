Медведев обсудил с губернаторами набор контрактников в армию РФ

29 марта 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев проверил обеспеченность ВС РФ боеприпасами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обсудил с российскими губернаторами набор контрактников в армию. О своей рабочей поездке в Татарстан Медведев рассказал в telegram-канале. «В ходе рабочей поездки в Татарстан на Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность Вооруженных сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения. Кроме того, с губернаторами регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, обсудили вопросы набора на военную службу по контракту», — написал Медведев в telegram-канале . Ранее источники URA.RU сообщали, что власти РФ собираются привлечь 400 тысяч контрактников в армию. Набор запланирован на 1 апреля. В Минобороны РФ в конце прошлого года заявляли о необходимости сделать войска более профессиональными и увеличить количество военнослужащих по контракту.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обсудил с российскими губернаторами набор контрактников в армию. О своей рабочей поездке в Татарстан Медведев рассказал в telegram-канале. «В ходе рабочей поездки в Татарстан на Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность Вооруженных сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения. Кроме того, с губернаторами регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, обсудили вопросы набора на военную службу по контракту», — написал Медведев в telegram-канале. Ранее источники URA.RU сообщали, что власти РФ собираются привлечь 400 тысяч контрактников в армию. Набор запланирован на 1 апреля. В Минобороны РФ в конце прошлого года заявляли о необходимости сделать войска более профессиональными и увеличить количество военнослужащих по контракту.