Пожар на газопроводе в Свердловской области произошел из-за взрыва

30 марта 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

На газопроводе произошел взрыв, утверждает Алиев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пожар на газопроводе возле поселка Пелым (Свердловская область) произошел в результате взрыва. Об этом заявил глава городского округа Пелым Шахит Алиев. «Да, там на газопроводе произошел взрыв. Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар», — передает слова Шахита Алиева ТАСС. При этом в telegram-канале «112» отмечают, что на участке «Ямбург-Елец 1» произошла разгерметизация трубы. В результате этого началось факельное горение. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Газпром-Югорск». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что на газопроводе вечером 29 марта произошла авария. По словам спасателей ГУ МЧС России по Свердловской области, угрозы распространения огня нет.

Пожар на газопроводе возле поселка Пелым (Свердловская область) произошел в результате взрыва. Об этом заявил глава городского округа Пелым Шахит Алиев. «Да, там на газопроводе произошел взрыв. Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, там был пожар», — передает слова Шахита Алиева ТАСС. При этом в telegram-канале «112» отмечают, что на участке «Ямбург-Елец 1» произошла разгерметизация трубы. В результате этого началось факельное горение. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Газпром-Югорск». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что на газопроводе вечером 29 марта произошла авария. По словам спасателей ГУ МЧС России по Свердловской области, угрозы распространения огня нет.