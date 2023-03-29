Путин поручил провести международный форум «Россия»

30 марта 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

По указу Путина проведут международный форум Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении международного форума «Россия», который пройдет на ВДНХ и покажет важнейшие достижения страны в экономических сферах. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ постановляю: Установить, что Международная выставка-форум „Россия“ проводится в 2023—2024 года в Москве на территории ВДНХ», — написано в документе . Там также указано, что на форум в качестве участников пригласят дружественные иностранные государства. Российским регионам также предложат участвовать и выставить свои лучшие достижения. Ранее URA.RU сообщало, что Путин на совещании с правительством РФ подчеркнул важность обеспечения «новой модели роста экономики». По его словам, нужно усиливать положительную тенденцию в экономике. При этом политологи заметили, что на выступлении президента на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) глава государства также «пригласил» иностранные компании, дав понять им, что строить свой бизнес в России выгодно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении международного форума «Россия», который пройдет на ВДНХ и покажет важнейшие достижения страны в экономических сферах. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ постановляю: Установить, что Международная выставка-форум „Россия“ проводится в 2023—2024 года в Москве на территории ВДНХ», — написано в документе. Там также указано, что на форум в качестве участников пригласят дружественные иностранные государства. Российским регионам также предложат участвовать и выставить свои лучшие достижения. Ранее URA.RU сообщало, что Путин на совещании с правительством РФ подчеркнул важность обеспечения «новой модели роста экономики». По его словам, нужно усиливать положительную тенденцию в экономике. При этом политологи заметили, что на выступлении президента на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) глава государства также «пригласил» иностранные компании, дав понять им, что строить свой бизнес в России выгодно.