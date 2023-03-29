Путин раскрыл россиянам схему обеспечения безбедного будущего

Государство готово вложиться наравне с жителями страны

29 марта 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подсказал россиянам, куда вкладывать деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Россияне смогут обеспечить себе безбедное будущее. Сделать это позволят индивидуальные долгосрочные инвестиции, пояснили эксперты решение о развитии этого направления, принятое на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 29 марта. По словам аналитиков, государство создало схему, при которой частные инвесторы, которые раскупорят свои кубышки, гарантированно смогут и вернуть свои сбережения, и получить доход. К тому же их деньги будут работать на развитие экономики страны. Совещание с правительством РФ стало первым в списке мероприятий по реализации послания президента, которое Владимир Путин огласил 21 февраля. По словам главы государства, важно обеспечить «новую модель роста экономики». Тем более что экономика начала расти уже с июля 2022 года. «Она демонстрирует позитивную динамику. Однако возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять. Нужно усилить положительные тенденции, повысить эффективность экономики, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет. Действовать нужно быстро, без лишней бюрократии и проволочек», — подчеркнул Путин. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу — держать инфляцию на стабильном уровне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По его словам, чтобы сохранить динамику, нужно стабильно увеличивать внутренний спрос. Но в то же время не разгонять его. «Динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам Банка России по инфляции. Важно не допустить ни ее ускорения, ни избыточного замедления», — отметил президент. Государство будет и дальше снимать «структурные ограничения, которые сдерживают деловую активность», поддерживать проекты, которые «нацелены на технологическое и инфраструктурное развитие России, на укрепление ее индустриального потенциала и суверенитета». Ключевым же индикатором развития экономики Путин назвал «динамику доходов граждан». «В конечном итоге это наша цель — чтобы людям жилось лучше. Зарплаты и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Это пока очень скромные цифры, но все-таки они есть», — сказал Путин. Семьи с детьми является самой многочисленной категорией получателей господдержки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При этом инфляция остается ниже 4%, безработица — «на рекордно низком уровне». Позитивным моментом Путин назвал демографические изменения: продолжительность жизни в России в 2022 году выросла на 2,7 года и составила 72,8 года. Добиваться повышение уровня доходов жителей страны правительство планирует с использованием различных инструментов. Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила о прямой поддержке малообеспеченных граждан, семей с детьми через адресные выплаты, расширение вариантов использования средств маткапитала, индексацию пенсий и зарплат бюджетников. Власти предложили россиянам варианты роста их сбережений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новые схемы сохранения денег людей, притом с возможностью получения дополнительных доходов предложили вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минфина РФ Антон Силуанов. Речь идет об индивидуальных долгосрочных инвестициях. Государство готово предложить россиянам новый тип инвестиционных счетов. При этом власти гарантируют не только сохранность этих средств (по аналогии с системой страхования вкладов), но и вложение со своей стороны до 36 тысяч рублей в год в первые три года. Люди смогут получать с этих инвестиций налоговый вычет в размере 13% или частично вовсе не платить НДФЛ. Государство дает понять россиянам, что пора раскупоривать домашние кубышки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Возвращается и институт страхования жизни с возможностью получения инвестиционного дохода, сообщил Белоусов. Речь идет о долгосрочном страховании. Так было в советские годы, когда родители ежегодно страховали жизнь и здоровье своих детей. Такие инвестиционные продукты должны заинтересовать россиян, считает глава Минфина Силуанов. По его словам, только в 2022 году число частных инвесторов в России удвоилось и достигло 22 млн человек. «То, что нами предлагается, — это возможность не просто держать деньги под подушкой дома, а дать возможность надежно вложить деньги и получить доход. Доход можно получить больше, чем с депозита», — заметил Силуанов. Частные инвестиции позволят государству реализовывать масштабные инфраструктурные проекты по всей стране Фото: Игорь Пантин © URA.RU Выслушав предложения членов правительства, Путин отметил, что важно обеспечить интерес потенциальных инвесторов к этим механизмам. «А это значит — обеспечить надежность и доходность их вложений», — подчеркнул глава государства. В условиях перестройки экономики Россия не может надеяться на приток денег с Запада: нужно рассчитывать на внутренний потенциал, о чем и говорит президент Путин, пояснил URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Это касается и средств граждан. «До сих пор потрясения, которые происходили на финансовых рынках, непрозрачность финансовых рынков отталкивали людей. ЦБ навел порядок, банковская система оздоровлена, но у людей на руках по-прежнему триллионы рублей. Эти деньги граждане могут инвестировать, и они пойдут им самим на пользу: люди получат доход, а в стране начнется большая стройка, и к нам пойдут те же китайцы, индийцы, вьетнамцы да и европейцы. Государству нужно дать толчок, создать условия для инвесторов», — отметил Аксаков. Если государство берет на себя такие обещания (гарантирует сохранность и доходность частных инвестиций), значит оно готово их выполнить, полагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. «В России есть определенные сложности с инфляцией, есть проблемы в некоторых регионах, где уровень жизни не растет, и государству нужно вмешиваться, как-то компенсировать это. Поэтому Путин и берет на себя инициативу. Проще, чтобы все работало по единому механизму понятному людям, независимо от того, где человек трудится и трудится ли вообще. Механизм сложный. Но это будет стимулировать людей делать определенные накопления», — считает Максимов. Статья по теме Путин ответил на главные вопросы россиян Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский пояснил, что индивидуальные инвестиционные счета, с которых россияне могут получать не только доход, но и налоговый вычет, действительно популярны. И сейчас власти ищут варианты, чтобы люди «вложили куда-то свободные деньги, а не купили что-то на них, что неизменно повлечет инфляцию». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне смогут обеспечить себе безбедное будущее. Сделать это позволят индивидуальные долгосрочные инвестиции, пояснили эксперты решение о развитии этого направления, принятое на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 29 марта. По словам аналитиков, государство создало схему, при которой частные инвесторы, которые раскупорят свои кубышки, гарантированно смогут и вернуть свои сбережения, и получить доход. К тому же их деньги будут работать на развитие экономики страны. Совещание с правительством РФ стало первым в списке мероприятий по реализации послания президента, которое Владимир Путин огласил 21 февраля. По словам главы государства, важно обеспечить «новую модель роста экономики». Тем более что экономика начала расти уже с июля 2022 года. «Она демонстрирует позитивную динамику. Однако возврат на траекторию роста не должен нас расслаблять. Нужно усилить положительные тенденции, повысить эффективность экономики, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет. Действовать нужно быстро, без лишней бюрократии и проволочек», — подчеркнул Путин. По его словам, чтобы сохранить динамику, нужно стабильно увеличивать внутренний спрос. Но в то же время не разгонять его. «Динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам Банка России по инфляции. Важно не допустить ни ее ускорения, ни избыточного замедления», — отметил президент. Государство будет и дальше снимать «структурные ограничения, которые сдерживают деловую активность», поддерживать проекты, которые «нацелены на технологическое и инфраструктурное развитие России, на укрепление ее индустриального потенциала и суверенитета». Ключевым же индикатором развития экономики Путин назвал «динамику доходов граждан». При этом инфляция остается ниже 4%, безработица — «на рекордно низком уровне». Позитивным моментом Путин назвал демографические изменения: продолжительность жизни в России в 2022 году выросла на 2,7 года и составила 72,8 года. Добиваться повышение уровня доходов жителей страны правительство планирует с использованием различных инструментов. Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила о прямой поддержке малообеспеченных граждан, семей с детьми через адресные выплаты, расширение вариантов использования средств маткапитала, индексацию пенсий и зарплат бюджетников. Новые схемы сохранения денег людей, притом с возможностью получения дополнительных доходов предложили вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минфина РФ Антон Силуанов. Речь идет об индивидуальных долгосрочных инвестициях. Государство готово предложить россиянам новый тип инвестиционных счетов. При этом власти гарантируют не только сохранность этих средств (по аналогии с системой страхования вкладов), но и вложение со своей стороны до 36 тысяч рублей в год в первые три года. Люди смогут получать с этих инвестиций налоговый вычет в размере 13% или частично вовсе не платить НДФЛ. Возвращается и институт страхования жизни с возможностью получения инвестиционного дохода, сообщил Белоусов. Речь идет о долгосрочном страховании. Так было в советские годы, когда родители ежегодно страховали жизнь и здоровье своих детей. Такие инвестиционные продукты должны заинтересовать россиян, считает глава Минфина Силуанов. По его словам, только в 2022 году число частных инвесторов в России удвоилось и достигло 22 млн человек. Выслушав предложения членов правительства, Путин отметил, что важно обеспечить интерес потенциальных инвесторов к этим механизмам. «А это значит — обеспечить надежность и доходность их вложений», — подчеркнул глава государства. В условиях перестройки экономики Россия не может надеяться на приток денег с Запада: нужно рассчитывать на внутренний потенциал, о чем и говорит президент Путин, пояснил URA.RU глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Это касается и средств граждан. «До сих пор потрясения, которые происходили на финансовых рынках, непрозрачность финансовых рынков отталкивали людей. Если государство берет на себя такие обещания (гарантирует сохранность и доходность частных инвестиций), значит оно готово их выполнить, полагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. «В России есть определенные сложности с инфляцией, есть проблемы в некоторых регионах, где уровень жизни не растет, и государству нужно вмешиваться, как-то компенсировать это. Поэтому Путин и берет на себя инициативу. Проще, чтобы все работало по единому механизму понятному людям, независимо от того, где человек трудится и трудится ли вообще. Механизм сложный. Но это будет стимулировать людей делать определенные накопления», — считает Максимов. Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский пояснил, что индивидуальные инвестиционные счета, с которых россияне могут получать не только доход, но и налоговый вычет, действительно популярны. И сейчас власти ищут варианты, чтобы люди «вложили куда-то свободные деньги, а не купили что-то на них, что неизменно повлечет инфляцию».