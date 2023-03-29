Эрдоган допустил визит Путина в Турцию в середине весны

Президент РФ Владимир Путин, возможно, посетит Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Возможно, 27 апреля господин Путин тоже приедет или мы вместе подключимся через онлайн-систему и, надеюсь, сделаем первый шаг», —
АЭС «Аккую» строят в Турецкой провинции Мерсин и это первая атомная электростанция в Турции. Строительство объекта реализуется в рамках российско-турецкого соглашения, подписанного в мае 2010 года. Ранее URA.RU сообщало, что уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш, Екатеринбург) получил заказ на производство 24 емкостей для системы безопасности атомной электростанции «Аккую» в Турции. Кроме того, завод «Соединитель» из Миасса (Челябинская область) в декабре 2022 года завершил укомплектование разъемами атомной электростанции в Турции.
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