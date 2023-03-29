Взятый ЧВК «Вагнер» в плен украинский солдат рассказал, почему ВСУ сдаются в Бахмуте

Пленный боец ВСУ заявил, что они сдаются в Бахмуте из-за проблем с патронами и поддержкой

30 марта 2023 в 05:23 Размер текста - 17 +

ВСУ сдаются в Бахмуте из-за проблем с патронами и поддержкой, заявил пленный солдат Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы Вооруженных сил Украины сдаются в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки. Об этом рассказал украинский боец Андрей Кривозуб, которого взяли в плен российские военнослужащие ЧВК «Вагнер». «Так как у нас заканчивались уже боеприпасы, запросили поддержки, поддержки не получили. Под напором ЧВК „Вагнер“ приняли решение сдаться», — передает слова Андрея Кривозуба РИА Новости. Военнослужащие ЧВК «Вагнер» взяли в плен украинского бойца 26 марта во время штурма одной из девятиэтажек в Бахмуте. По словам солдата ВСУ, сейчас с ним обращаются хорошо — оказали медицинскую помощь, дают еду и воду. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Бойцы Вооруженных сил Украины сдаются в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки. Об этом рассказал украинский боец Андрей Кривозуб, которого взяли в плен российские военнослужащие ЧВК «Вагнер». «Так как у нас заканчивались уже боеприпасы, запросили поддержки, поддержки не получили. Под напором ЧВК „Вагнер“ приняли решение сдаться», — передает слова Андрея Кривозуба РИА Новости. Военнослужащие ЧВК «Вагнер» взяли в плен украинского бойца 26 марта во время штурма одной из девятиэтажек в Бахмуте. По словам солдата ВСУ, сейчас с ним обращаются хорошо — оказали медицинскую помощь, дают еду и воду. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.